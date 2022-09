Stefano De Martino, la mamma dell’ex-ballerino e conduttore è davvero un sogno: sapevi chi è? Eccola, i dettagli a riguardo.

Stefano De Martino si è goduto di nuovo un’estate al fianco di Belen, di cui ha ritrovato l’amore; tra i due sembra procedere di nuovo a gonfie vele, come confermato tempo fa al Maurizio Costanzo Show dal conduttore, per la gioia di molti fan.

Oltre alla vita privata, De Martino è sempre più attivo in tv e, dopo i Tim Summer Hits di questa estate, è pronto per un nuovo progetto; ma se lui lo conosciamo bene, avete mai visto sua mamma? Eccola, è davvero bellissima.

Stefano De Martino la mamma è un sogno, eccola: la donna nel cuore del ballerino prima di Belen

Prima di Belen e ancor più di Emma, la prima donna importante della vita di Stefano De Martino è stata sicuramente sua madre Mariarosa Scassillo; originaria di Torre Annunziata, la donna a differenza del figlio è piuttosto riservata e non finisce mai sotto i riflettori.

Di lei si hanno dunque poche informazioni; come riporta il sito donnaglamour.it, la donna ha lavorato per diverso tempo nel sociale, mentre al giorno d’oggi sembra si dedichi alla casa.

Alcune volte però, la signora Mariarosa si è mostrata insieme al figlio, anche in compagnia del nipote Santiago; la somiglianza con l’ex-ballerino è evidente e i due sono molto legati, tanto che la mamma non si è tirata indietro nel difenderlo anche davanti alle telecamere (come ricorda anche il sito donnaglamour.it) quando in molti hanno accusato il conduttore di aver “montato” la storia con Belen.

Le parole per il figlio sono invece sempre molto dolci: “Sai quanto ti vogliamo bene e quanto siamo orgogliosi di te, sei un ragazzo speciale, sei sempre stato orgoglioso, onesto e perbene. Sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia” aveva scritto la mamma in una lettera inviata nel 2019 a Domenica In.