Antonella Clerici: svelato perché è finito tutto con Eddy

La nota conduttrice vuota il sacco rispetto alla rottura con Eddy Martens, il padre della figlia Maelle: ecco le parole di Antonella Clerici.

Antonella Clerici rappresenta uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano, capace di coinvolgere il pubblico, avvolgendo i telespettatori con una dolce atmosfera familiare. I suoi programmi hanno conquistato il cuore dei cittadini italiani fin dal suo lontano debutto e ad oggi E’ sempre mezzogiorno! vanta un’ottima percentuale di ascolti (in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.55 alle 13.30 su Rai1).

Il segreto di Antonella Clerici? La capacità di distruggere il distacco mediatico tra conduttore e telespettatori, entrando virtualmente nelle rilassanti mattinate dei cittadini italiani. E quando all’ora di pranzo decidiamo di accendere la televisione per avere un po’ di compagnia, la conduttrice è sempre presente sul piccolo schermo per infondere un po’ di allegria e felicità al suo amato pubblico.

Un dettaglio particolare che distingue la Clerici dalle colleghe risiede tuttavia nell’importanza riservata alla privacy famigliare: la conduttrice infatti ha sempre tutelato non solo ciò che riguarda la sua vita privata, ma anche la sicurezza e la serenità della figlia Maelle – avuta dalla precedente relazione con Eddy Martens. Cosa si nasconde dietro la rottura? Scopriamolo insieme.

Antonella Clerici ed Eddy Martens, la misteriosa rottura

Come abbiamo anticipato precedentemente, Antonella Clerici ha sempre tenuto profondamente alla sua privacy, pertanto i gossip e i paparazzi non sono riusciti a travolgere la conduttrice e l’ex compagno Eddy Martens nel momento della rottura. Ad oggi, passati anni dall’ultimo addio, i due hanno spiegato più approfonditamente le motivazioni che si nascondono dietro la separazione.

Antonella Clerici ed Eddy si conobbero nel 2006 durante una vacanza in Marocco; all’epoca Eddy non navigava sicuramente nell’oro, al contrario conservava un bagaglio di vita particolarmente importante e ricco di sofferenze. Eddy crebbe in una famiglia molto povera, originaria del Congo e raggiunse l’Italia proprio grazie alla mediazione di Antonella.

Nonostante la differenza di età (15 anni precisamente) la coppia visse un amore profondo che portò alla nascita della loro unica figlia, Maelle. Tuttavia, dopo 10 anni di convivenza, le differenze tra le due personalità entrarono in rotta di collisione, causando inevitabilmente l’allontanamento definitivo.

Ad oggi, i due conservano dei rapporti civili, soprattutto per il benessere della piccola, che tuttavia non ha occasione di vedere spesso il padre; quest’ultimo infatti si è trasferito da qualche anno a Bruxelles, dove vive con la nuova compagna – Carmen Carrasco.