Cecchi Paone esce allo scoperto e dice tutta la verità

Il fidanzato di Cecchi Paoni confessa tutta la verità sulla loro relazione: il suo nome è Simone e ha solo 23 anni. Scopriamo le sue parole e i dettagli sulla questione.

In questi giorni non si fa altro che parlare del giovane fidanzato di Cecchi Paone. Il ragazzo si chiama Simone e ha appena compiuto 23 anni. Ora però, il ragazzo è voluto intervenire per dire come stanno realmente le cose. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Sono passate diverse settimane da quando il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le foto di Cecchi Paone, in dolce compagnia del suo giovane fidanzato.

Ora però, anche Simone, il fidanzato 23enne del noto giornalista, ha deciso di dire tutta la verità in un intervista. Il ragazzo ha svelato al Corriere della Sera di esserci rimasto molto male dopo che, molta gente del suo paese, gli ha smesso di parlare proprio a causa di queste foto.

Simone ha confermato di essere in una situazione piuttosto spiacevole. Mentre prima era amato da tutti, ora viene insultato e deriso, anche da chi l’ha visto crescere.

Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla questione.

Il Fidanzato di Cecchi Paone dice tutto la verità sulla loro relazione

Nell’ultimo periodo, Cecchi Paone è finito al centro di un gossip clamoroso. Infatti, il noto giornalista è stato paparazzato a bordo del suo yacht in compagnia di un giovane uomo. Il ragazzo in questione è il suo fidanzato e si chiama Simone.

Ma a sconvolgere maggiormente il web è stata la differenza di età tra i due, il giovane infatti avrebbe appena compiuto 23 anni. Proprio per questo motivo, Paone e Simone sono stati sommersi dalle critiche.

Ora però, il giovane ha deciso di dire tutta le verità tramite un’intervista esclusiva al Corriere della sera. Simone ha replicato alle accuse di chi ha descritto come un giovane opportunista. Lui stesso ha negato di essere indietro negli studi, al contrario vuole lurearsi al più presto e partecipare ai concorsi nella Pubblica Amministrazione.

Le foto esclusive di Cecchi Paone e Simone mentre si baciano hanno scatenato non poche critiche. Simone ha confermato “per me è stato il finimondo”, i suoi vicini di casa gli hanno tolto il saluto e in molti lo insultano per strada.

In attesa della laurea, Simone lavora nell’azienda agricola del padre. Oltre ad aiutarlo nelle varie mansioni, gratisce la contabilità e l’amministrazione.