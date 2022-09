Wi-fi: dove mettere il router per avere il massimo segnale, non ci crederai!

Problemi con Wi-Fi? Non preoccuparti, oggi ti riveleremo dove mettere il router per avere il massimo del segnale. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Capita a tutti di avere problemi con la connessione del Wi-Fi, certo è che quando stiamo lavorando può diventare una vera e propria seccatura. Generalmente, il responsabile di questa interruzione è proprio il router. Per questo motivo, oggi vi sveleremo dove posizionarlo per avere un ottimo segnale.

Sappiamo tutti quanto possa essere fastidioso dover interrompere un’attività sul computer per colpa della mancata connessione con il Wi-Fi. In questo caso, prima di iniziare a prendercela con il computer è necessario fare alcuni controlli.

Spesso si pensa che la causa principale sia l’operatore della nostra linea internet. In realtà non è affatto così, potete anche avere una connessione super rapida, come la fibra, ma il problema è il luogo in cui è posizionato il router.

Per questo motivo, oggi vi sveleremo come avere una connessione più efficiente, spostando semplicemente il router. Scopriamo dove metterlo.

Connessione Wi-Fi lenta? Ecco dove posizionare il router

Se anche voi litigate spesso con la connessione del vostro Wi-Fi vi consigliamo di continuare a leggere questo interessante articolo. Oggi infatti, vi sveleremo come risolvere questo fastidioso problema, spostando semplicemente il router in un luogo più adatto.

Il primo consiglio utile è quello di posizionare il router almeno ad 1 metro d’altezza, come ad esempio su un mobile o sul tavolo. Ancora meglio, se disponete di un luogo ancora più alto rispetto alla misura delle persone.

Inoltre, è necessario posizionare il router in una stanza centrale dalla casa, in questo modo il segnale arriverà in modo corretto in tutti gli altri luoghi. Uno dei luoghi migliori è senza dubbio il corridoio, questo, mettendo in comunicazione tutte le stanze è sicuramente il luogo ideale.

Come abbiamo già detto, alcune caratteristiche strutturali della casa, come i muri, limitano il segnale del Wi-Fi. Ecco perché è necessario posizionarlo in luoghi in cui non ci siano metalli, tubature di acqua o cemento armato.

Ora non vi resta che seguire questi consigli, per ottenere una massima connessione internet. Voi cosa ne pensate?