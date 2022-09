Discount_ il migliore dove fare la spesa, incredibile!

Altroconsumo ha condotto un’attenta indagine circa i supermercati e discount, in merito ai prezzi dei prodotti esposti che siamo soliti acquistare. È emerso che in questo ultimo periodo fare la spesa è diventato sempre più difficile.

In questo ultimo periodo assistiamo a episodi di prodotti che scarseggiano sugli scaffali ma anche di quelli che sono aumentati notevolmente di prezzo. Ecco il motivo per cui molti consumatori si stanno dirottando sempre di più verso i punti discount, dove è possibile risparmiare rispetto ai prodotti che si acquistano nei supermercati. Ma è veramente così? Siamo sicuri che i discount ci aiutino a risparmiare rispetto ai supermercati che apparentemente possono sembrare molto cari?

Sicuramente esiste una classifica dei supermercati e discount che ha stilato Altroconsumo. Questa rivista dei consumatori, che conduce sempre delle ricerche molto precise e mirate riguardo le scelte dei consumatori quando fanno i loro acquisti, specifica una cosa importante proprio sui discount. La cosa da precisare è che paradossalmente l’inflazione dei prezzi dei prodotti nei discount a volte ha superato quella dei supermercati. A questo però si unisce anche un’altra considerazione importante condotta dall’analisi di Altroconsumo ossia che vi è una riduzione dei prodotti in offerta nei discount del 2%. Entriamo nello specifico e comprendiamo quali sono i discount più convenienti rispetto ad altri.

Quali sono i discount più convenienti

Autoconsumo si è concentrata in particolar su circa 346 punti discount sparsi un pò ovunque in Italia e sono state 126 le categorie di prodotto considerate. Altroconsumo ha messo in risalto che Eurospin è il discount dove chi fa una spesa mista risparmia maggiormente, quindi un discount da considerare e preferire rispetto ad altri in fatto di risparmio.

#Risparmiare fino a quasi 1300€ l’anno cambiando abitudini di #spesa. Sul sito del Corriere i risultati dalla nostra inchiesta su #supermercati, #ipermercati e #discount in 69 città. Per i #consumatori la classifica dei posti dove la spesa costa meno ⬇️https://t.co/4tnPcH2y9m pic.twitter.com/htMQ1BlCn4 — Altroconsumo (@Altroconsumo) January 7, 2020

Al secondo e terzo posto troviamo invece altri punti disocunt molto o poco noti: Ins’ Mercato, Aldi. Poi a seguire: Md, Lidl, Prix Discount, D-Più discount, Penny Market. In ultima posizione vi è invece un discount molto utilizzato dai consumatori ossia il Todis con indice 116, il che significa che rispetto al discount Eurospin ha in media i prezzi più alti del 16%. Quindi non un discount conveniente dove poter risparmiare notevolemente come si potrebbe credere.