Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo Guarnieri è bufera in studio

Scopriamo insieme cosa è successo nelle registrazioni nei giorni precedenti del programma, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Sono riprese le registrazioni delle puntate del dating show più longevo della televisione, Uomini e Donne. Come sempre, a tenere informati i fan di quanto avviene nello studio è la fanpage di Instagram del programma Uominiedonneclassicoeover.

Si è visto qualche momento di commozione, ma si è sfiorata anche la rissa. Partiamo dal principio, però. La puntata ha subito inizio con un litigio tra l’opinionista del programma, Tina Cipollari e la dama del trono over, Pinuccia.

Dopo questo diverbio, la padrona di casa chiama al centro dello studio la dama bresciana, Ida Platano, insieme ad un nuovo corteggiatore, con il quale è uscita in esterna.

La dama sembra molto interessata all’uomo ed è intenzionata a confermarlo. La stessa cosa succede anche con un nuovo pretendente.

Uomini e Donne: rissa sfiorata in studio

Questa cosa non passa inosservata soprattutto al suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri. Infatti, dopo questa decisione, è nata subito una discussione che ha coinvolto proprio Guarnieri e la Platano.

La situazione sembra essere sfuggita di mano, tanto che ad un certo punto, l’ex fidanzato ed un nuovo pretendente della dama del trono over sembrano intenzionati a venire alle mani.

Ad intervenire per cercare di calmare le acque è stata la stessa Maria De Filippi, che ha invitato i due cavalieri a stringersi la mano.

Sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri sembrano ancora molto presi l’uno dall’altro. E sembra accorgersene anche la padrona di casa, che afferma che forse un fondo di verità nelle dichiarazioni di Riccardo Guarnieri c’è, ovvero che Ida prova ancora qualcosa per lui.

Arrivati a questo punto, però, la De Filippi ha chiesto alla dama di Brescia quali fossero i pregi del suo ex. E mentre la Platano fa l’elenco, il cavaliere si è emozionato tanto.

Un ritorno di fiamma tra i due ex potrebbe essere possibile? Per scoprirlo basterà guardare le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda da lunedì 19 settembre alle ore 14:45.

E voi cosa ne pensate di quello che è successo tra la dama del trono over Ida Platano ed il cavaliere Riccardo Guarnieri?