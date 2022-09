Mental coach: ti aiuta a ritrovare la bussola quando sembra perduta per sempre

In questo nuovo capitolo del nostro viaggio di esplorazione della figura del mental coach, vediamo perché il mental coach è utile quando la bussola della tua vita sembra perduta per sempre.

Scrivimi subito questo a indirizzo email salvatore.dimaggio@leggilo.org per un percorso personalizzato con me. Solo un percorso personalizzato è realmente efficace.

La figura del mental coach è una figura di cui si parla sempre di più e quindi mi fa molto piacere poter continuare questa serie di articoli nella quale spiego i vari aspetti di questa professione.

Ritrovare bussola e motivazioni

Un elemento realmente fondamentale del rapporto tra mental coach e cliente è quello che ruota attorno al ritrovare la bussola quando sembra smarrita.

Infatti in tanti frangenti della vita può capitare di sentire di non avere più una direzione. In questi frangenti può capitare non soltanto di non sapere più dove si sta andando ma soprattutto di non sapere più perché ci si sta muovendo in una certa direzione. Quindi ci sono momenti nella vita nei quali non soltanto non sai da che parte devi andare ma soprattutto non senti più quel rapporto forte con delle motivazioni realmente potenti che ti diano la spinta per muoverti.

Cosa ti spinge davvero

Non sapere dove andare è già abbastanza paralizzante ma soprattutto non avere le giuste motivazioni per muoversi chiaramente lo è ancora di più. Proprio per questo il rapporto col mental coach in alcuni casi è focalizzato proprio su questo importantissimo aspetto. Andare a ricostruire quali sono i reali obiettivi di una persona ma soprattutto quali sono quelle motivazioni forti che possono andare a muoverla in una determinata direzione è veramente importantissimo. Ma tante volte può capitare che anche una persona che teoricamente è assolutamente concentrata sui suoi obiettivi avverta una strisciante consapevolezza del fatto che quegli obiettivi in realtà sono obiettivi di plastica, cioè sono obiettivi fasulli portati avanti soltanto per con piacere qualcun altro.

Il tuo vero percorso

Se ti rendi conto che gli obiettivi che stai perseguendo o anche soltanto alcuni degli obiettivi che sei perseguendo nella tua vita sono obiettivi di plastica e in realtà non sono obiettivi realmente tuoi è molto importante fermarti a riflettere e capire se non hai per caso smarrito la bussola. In quel caso la figura del mental coach può essere molto utile per ricostruire quello che davvero vuoi e soprattutto perché lo vuoi. Puoi sempre scrivermi all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per un percorso personalizzato con me.