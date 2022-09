Tra la Regina Elisabetta e Putin c’è un aspetto comune: eccolo

Non sempre due personalità molto distanti tra lo non hanno nessun tratto che li avvicina. Tra la Regina Elisabetta e Putin. Infatti, c’è un aspetto in comune, eccolo

Sono passati solo pochi giorni dalla dipartita della Regina Elisabetta II. La longeva reggente del Regno Unito ha commosso il mondo dopo la sua scomparsa, che ha aumentato l’attenzione su quello che sarà il futuro del regno e ciò che verrà dopo la storica regina. Ovviamente, è aumentata moltissimo la curiosità rispetto la figura di un personaggio storico così grandioso.

Negli ultimi giorni, infatti, in molti si sono concentrati su quelli che erano gli aspetti della personalità della regina Elisabetta II. In molti, infatti, non sanno che anche in questi casi ci possono essere elementi di sorpresa. Tra la Regina Elisabetta II e Putin, infatti, esiste un aspetto in comune che non vi aspettavate assolutamente. Ecco di che cosa stiamo parlando

Ecco l’aspetto in comune tra la Regina Elisabetta II e Putin

Vladimir Putin e la Regina Elisabetta II. Uno il capo dello Stato più grande del mondo, mentre l’altra è la reggente di uno degli imperi più longevi al mondo. Si tratta di due figure di spicco che entreranno di diritto nella storia del mondo e degli esseri umani ma che, almeno apparentemente, hanno ben pochi elementi che li rendono vicini.

A livello caratteriale, almeno relativamente a quello che abbiamo visto nelle apparizioni pubbliche e nelle attività di governo e amministrazione, tra la regina e lo “zar” c’è molta differenza. Uno appare molto scaltro e guardingo, mentre l’altra molto attenta alle formalità e paziente.

Tuttavia, non tutti sanno che tra i due c’è un aspetto in comune che li rende molto più vicini. Sono pochi ad immaginarlo, infatti, ma nonostante le due figure storiche siano molto lontane geograficamente, c’è qualcosa che li accomuna. Entrambi, infatti, sono molto attenti a ciò che mangiano, per timore di un possibile avvelenamento.

È noto che, prima di mangiare, entrambi facessero assaggiare il loro cibo. Si tratta di un’abitudine che fin da giovani, sia la Regina Elisabetta II che suo marito, il principe Filippo, non mangiassero nulla prima che il cibo fosse “testato” dal personale preposto. Una prassi che fa parte anche della vita di Putin.