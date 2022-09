Serie tv: ecco quella che tutti aspettiamo e che infonde speranza

Grey’s Anatomy 19: il trailer della nuova stagione infonde molta speranza. Cosa succederà nei primi episodi della nuova stagione?

L’inizio di Grey’s Anatomy 19, dovrebbe essere alle porte. In molti si stanno chiedendo come si evolverà dato che la sua protagonista, Ellen Pompeo, ha deciso di prendere parte a solo 8 dei 22/23 circa episodi che di norma compongono la stagione.

Nell’ultima puntata della 18° stagione, la dottoressa Meredith Grey è diventata Capo di Chirurgia ad Interim e sarà lei stessa, con l’aiuto del suo fidanzato Nick Marsh – interpretato da Scott Speedman – ad accogliere la nuova classe di specializzandi.

In un certo senso, questa stagione dovrebbe essere la rinascita dello show – ideato da Shonda Rhymes.

Negli ultimi tempi, infatti, la serie aveva iniziato a perdere i consensi: per molti Grey’s Anatomy avrebbe già dovuto chiudere qualche anno fa, senza trascinarla così a lungo.

Si è pensato per molto tempo che potesse terminare con la 18° stagione, soprattutto dopo le parole della protagonista, che aveva ammesso che forse era giusto chiuderla lì, senza trascinarla oltre.

Grey’s Anatomy 19: cosa succederà nel primo episodio?

Il rinnovo della serie è arrivato qualche giorno dopo le dichiarazioni dell’attrice, direttamente dal Presidente della ABC ed ha destato non poche perplessità, che si spera, vengano sciolte già durante il primo episodio.

Come detto precedentemente, infatti, nella prima puntata si dovrebbe far conoscenza dei nuovi specializzandi, che dovrebbero assomigliare ai loro predecessori, ovvero Meredith, Alex, George, Izzie e Cristina.

Si giocherà molto sulla nostalgia di quegli che sono stati forse gli anni più belli della serie: si dovrebbero vedere di più ad esempio, molta più competizione e flirt tra gli stessi specializzandi e strutturati.

Sul web, già si è detto che tornerà a far parte del cast di Grey’s Anatomy, la dottoressa Addison Montgomery, ma ancora non si sa in quanti episodi si vedrà. E non si sa, neanche, se sia l’unica a tornare nel Grey Sloan Memorial Hospital.

Per il momento, però, ancora non si può sapere quanto ne risentirà – ma soprattutto se ne risentirà – lo show della mancanza della protagonista assoluta della serie, Ellen Pompeo.

Intanto, scopriamo insieme chi saranno i nuovi specializzandi: la dottoressa Jules Millen, interpretata da Adelaide Kane; Simone Griffin, interpretata da Alexis Floyd; Daniel “Blue” Kwan, interpretato da Harry Shum Jr.; Lucas Adams, interpretato da Niko Terho; ed infine Mika Yasuda, interpretata da Midori Francis.