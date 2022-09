Francesca Cipriani: sapete che è laureata? Non crederete in cosa

È una delle showgirl del momento e ha conquistato grande fama negli ultimi anni. Ma sapete in che cosa è laureata Francesca Cipriani?

Francesca Cipriani è una showgirl che ha raggiunto grandissimo successo negli ultimi anni. A farla emergere definitivamente all’interno del mondo dello spettacolo e della televisione italiana è stata certamente la sua simpatia, oltre alla grande energia che trasmette quando partecipa ad un programma televisivo. Caratteristiche, queste, che l’hanno resa tra i personaggi televisivi più simpatici e amati.

La showgirl si definisce “bombastica” e ha raggiunto grande popolarità grazie alla sua meravigliosa partecipazione al reality show per eccellenza: Il Grande Fratello. In questa occasione, infatti, la Cipriani ha mostrato tutta la sua simpatia e il suo carattere energico. Tuttavia, non tutti sanno in che cosa è laureata Francesca Cipriani. Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Ecco in che cosa è laureata Francesca Cipriani

Francesca Cipriani D’Altorio, nota al pubblico semplicemente come Francesca Cipriani, è nata a Popoli il 3 luglio 1984. Nel 2005 inizia a fare le sue prime esperienze nel mondo della televisione italiana, lavorando come conduttrice del telegiornale di Onda Tv. L’anno dopo, nel 2006, esordisce in Mediaset partecipando all’edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5.

Il suo successo la porta a lavorare come conduttrice della rubrica Show Television di Sky, mentre nel 2008 partecipa a Sky Show e Comedy Central. Conduce, inoltre, Qui studio a voi stadio per la tv Telelombardia. Esordisce come attrice nel film “Finalmente a casa”, trasmesso su Canale 5, continua con “Piloti”, su Rai 2 e con “Medici miei”, su Italia 1.

Nel 2011 torna alla conduzione televisiva, affiancando Enrico Papi su Italia 1 per lo show Trasformat e Alfonso Signorini nel format “Kalispèra”, trasmesso su Canale 5. Nel 2014 lavora per Mattino Cinque come inviata, e tra il 2015 e il 2016 è ospite di Grand Hotel, di Piero Chiambretti. Nel 2020 torna con un reality show, partecipando a La pupa e il secchione, questa volta conducendo, mentre nel 201 partecipa al Grande Fratello Vip 6.

Tuttavia, non tutti sanno che Francesca Cipriani è laureata. Dopo aver terminato i suoi studi al liceo in Abruzzo, infatti, Francesca Cipriani ha infatti deciso di trasferirsi in Liguria per studiare all’università. Oggi, infatti, la Cipriani è laureata in Scienze Politiche, titolo di studio conseguito all’Università di Genova.