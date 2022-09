Regina Elisabetta: questa era la sua bevanda preferita, da non credere

La Regina Elisabetta II, l’iconica sovrana inglese, verrà ricordata eternamente nella storia dell’Umanità. Ricordiamola con gioia e simpatia.

Quando parliamo della Regina Elisabetta II, sicuramente non facciamo riferimento ad una qualunque sovrana. Siamo infatti di fronte ad una donna che ha attraversato e vissuto quasi un secolo di storia e che – nel corso dei suoi 70 anni di regno – ha saputo adeguare la sua figura all’evoluzione della società e delle nuove generazioni.

La ricorderemo per la sua forza, la sua determinazione, l’incredibile dedizione e rispetto verso suo amato Paese; ma anche per la sua allegria, per i completi arcobaleno, per il sorriso contagioso e per il suo iconico humor inglese.

La Regina Elisabetta II, nata il 21 aprile 1926 sotto il segno del Toro, vantava una serie di passioni, hobby e vizietti: dall’amore spassionato per i cavalli al legame eterno con i suoi dolci corgi, fino ad arrivare all’abitudine di godersi del buon vino e dei golosi drink prima di coricarsi nelle sue stanze. In particolare, sembra che l’iconica sovrana avesse una bevanda preferita, alla quale non seppe rinunciare fino agli ultimi giorni della sua incredibile esistenza. Scopriamo insieme di quale bevanda si tratta.

Elisabetta II, la bevanda preferita dell’eterna Regina

L’8 settembre 2022 abbiamo salutato definitivamente il Novecento, in seguito alla scomparsa della sovrana più longeva della storia dell’Umanità. La Regina Elisabetta II si è spenta nella sua amata dimora a Balmoral, precisamente la residenza preferita dall’iconica sovrana. “London bridge is down” – il comunicato che lo scorso giovedì ha annunciato la triste notizia alla comunità inglese.

Soffermiamoci sulla vita dell’amata sovrana, ricordandone i momenti più belli e simpatici: dalle immagini che la ritraggono avvolta dall’amore dei suoi corgi, fino ad arrivare agli ultimi sorrisi al fianco della Famiglia Reale. Inoltre, la Regina Elisabetta II non ha mai nascosto un suo particolare vizietto: il consumo moderato di gin, rigorosamente Gordon’s. Eppure, non è finita qui.

Il drink preferito della sovrana inglese era il Dubonnet, un particolare cocktail che Elisabetta II amava sorseggiare prima di cena – servito rigorosamente dal suo sommelier di fiducia Paul Whybrew. Sarà forse questo il reale segreto di longevità dell’eterna ed intramontabile Regina Elisabetta II?