Reazione a catena: tensione alle stelle, è successo

Le puntate di Reazione a catena diventano sempre più avvincenti: per poco i campioni in carica perdono il titolo.

Reazione a catena ha conquistato nuovamente i telespettatori italiani nel corso della puntata andata in onda mercoledì 7 settembre. Per poco gli Affiatati non perdevano il titolo di campioni, Liorni visibilmente travolto dalle emozioni ha incitato il trio formato da Eleonora, Manuela e Mattia – visibilmente stremati.

La nota trasmissione si sta trasformando in un sempreverde delle produzioni Rai, facciamo infatti riferimento ad un intelligente programma di intrattenimento che fa dei giochi di parole il proprio tema principale. I requisiti necessari per parteciparvi si traducono sicuramente in una buona conoscenza della grammatica, ma soprattutto in una velocità di ragionamento particolarmente sviluppata.

Per poter conquistare il titolo di campioni occorre avere una mente fredda e ben salda, capace di dimenticarsi delle telecamere ed eseguire al contempo una selezione del proprio vocabolario personale. A volte le soluzioni risultano più facili, altre sembrano apparentemente impossibili; fatto sta, che nelle ultime puntate i protagonisti assoluti sono stati loro: gli Affiatati. Vediamo insieme cos’è successo nella puntata andata in onda mercoledì 7 settembre.

Reazione a catena: gli Affiatati sull’orlo del precipizio!

La puntata andata in onda il 7 settembre 2022 ha rappresentato un vero incubo per gli Affiatati che – a quanto pare – erano un po’ giù di corda. Generalmente infatti, nella seconda fase del gioco, il trio riusciva ad accumulare tra i 17 e i 18 punti: nella puntata di mercoledì sono arrivati solo ad 8, battendo di un solo punto la squadra avversaria! Scaduto il tempo, se Manuela avesse pronunciato la risposta sbagliata, il gruppo avrebbe dovuto lasciare definitivamente gli studi di Reazione a catena.

Puntata alquanto sfortunata quella di questo mercoledì, la quale si è conclusa tra l’altro con un fallimento totale nella fase finale del gioco. Gli Affiatati avrebbero potuto guadagnare ben 15.250 euro, ma purtroppo la risposta data non era quella corretta. Le due parole proposte dagli autori erano croce e colpo, la cui parola in comune era rovescio. Tuttavia, il titolo di campioni rimane ancora nelle loro mani, pertanto avranno occasione di riprovarci nel corso della prossima puntata di Reazione a catena!