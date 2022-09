Anna Tatangelo: la sorella è una bomba!

Avete mai visto la sorella della cantante Anna Tatangelo? È bellissima anche lei. Andiamo a conoscere qualcosa in più su Silvia.

La cantante Anna Tatangelo ormai si è lanciata anche nel mondo della televisione: i suoi fan hanno potuto vederla presentare il programma Scene di un Matrimonio, che è andato in onda su Canale 5.

Anche se il programma non ha convinto moltissimo, nulla è stato detto sulla conduzione della Tatangelo, che anzi sembra essere riuscita molto bene.

Archiviata la sua storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, la cantante di Sora sembra aver ritrovato la serenità vicino a Livio Cori. Ma anche grazie alla sua famiglia.

E a proposito di quest’ultima: avete mai visto la sorella di Anna Tatangelo? Si chiama Silvia ed è veramente bellissima come la sorella.

Anna Tatangelo: tutto sulla sorella Silvia

Quello che sappiamo su di lei, però, lo sappiamo attraverso i social della cantante di Sora. Infatti, Silvia non ha mai amato essere sotto i riflettori, ricercando una carriera lavorativa lontana dal mondo dello spettacolo.

Come la sorella minore, anche Silvia possiede una bellissima voce: per qualche occasione in particolare, infatti, non è strano vedere le sorelle Tatangelo fare un duetto. Inoltre, sappiamo anche che la proprio Silvia compone delle canzoni.

La sorella maggiore è sposata ed ha tre figli. A farle da testimone nel giorno delle nozze fu proprio Anna. Le due sono molto legate l’uno all’altra. E tempo fa, sui social, l’ex compagna di Gigi D’Alessio aveva scritto che “Avere una sorella è una gioia a cui non si può rinunciare. Una volta che entra nella tua vita, ci rimarrà per sempre”.

E poi, Anna Tatangelo, ha continuato a dedicarle il post scrivendo che hanno avuto la fortuna di crescere insieme e di condividere tutti gli aspetti della loro vita, sia quelli belli che brutti.

Anna Tatangelo conclude scrivendo che si sono sempre sostenute, ma ora anche se le due sono diventate adulte le vuole ricordare una cosa “il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso”.

Silvia, forse, è meno social della sorella minore, che spesso pubblica sui propri account scene di vita professionale e privata.

E voi conoscevate già Silvia Tatangelo?