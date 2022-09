Chiara Ferragni: la borsa per accompagnarlo a scuola costa quanto un appartamento

La splendida influencer si è presentata al primo giorno di scuola di Leone con una borsa che costa quanto un appartamento

Siamo a settembre e, mentre l’estate si avvia ormai verso la sua conclusione, si avvia il nuovo anno scolastico per milioni di bambini e ragazzi. Si tratta di un giorno speciale che in moltissimi decidono di immortalare per poi ricordarlo negli anni avvenire. L’emozione di bimbi e genitori, infatti, è sempre palpabile in questi momenti, i quali vanno celebrati nel modo giusto.

A questo proposito, infatti, la protagonista è stata nuovamente la regina degli influencer italiani: Chiara Ferragni. La bellissima e giovane imprenditrice digitale ha infatti pubblicato una bellissima foto in compagnia di Fedez e di suo figlio Leone, al primo giorno di scuola. La borsa che indossava la splendida Ferragni costa quanto un appartamento.

Ecco la borsa che indossava Ferragni durante il primo giorno di scuola di suo figlio

L’8 settembre è stato il primo giorno di scuola per il piccolo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni spesso protagonista delle storie dei due influencer e personaggi dello spettacolo italiano. A far notizia, oltre alla splendida foto di famiglia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, è stato un accessorio niente male indossato dalla bellissima influencer.

Per il primo giorno di scuola del suo amato figlio Leone, infatti, Chiara Ferragni ha deciso di non badare a spese. Look meraviglioso ed extra lusso per lei che ha deciso di indossare una bellissima borsa dal prezzo di oltre 150 mila euro. Si tratta di un accessorio che, ovviamente, non tutti possono permettersi e che la bellissima influencer ha deciso di sfoggiare durante il giorno più importante dell’anno per suo figlio.

La 35enne ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto mentre è con suo marito Fedez e stringe la mano di suo figlio Leon. Il piccolo di 4 anni ha infatti affrontato il suo primo giorno di scuola, un istituto milanese, dove passerà l’intero anno scolastico.

La borsa della Ferragni, che ha attirato un sacco di attenzioni, è una Birkin d’Hermès in coccodrillo. Si tratta di un modello praticamente introvabile che può costare dai 150mila euro ai 300mila. Il look della Ferragni è inoltre arricchito da stivali texani con gambale in pelle di coccodrillo.