Enrico Papi: ecco la sua meravigliosa e riservata moglie Raffaella

Avete mai visto Raffaella Schifino, la moglie del presentatore della tv Enrico Papi? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

È uno dei conduttori più bravi della televisione italiana. Stiamo parlando di Enrico Papi, che è tornato a presentare in Mediaset dopo anni di successi su TV 8 con i programmi Guess My Age e Name that tune.

Solo un anno fa, è tornato a Canale 5 dove si è trovato alla guida di una delle trasmissioni più longeve della tv, Scherzi a Parte, che ha avuto molto successo.

Per alcuni anni il conduttore però non ha lavorato ed accanto a lui è stata sempre presente sua moglie, Raffaella Schifino.

Come lui stesso ha dichiarato in una lunga intervista di anni fa al settimanale Nuovo, di essere stato vittima di “bullismo televisivo”. Il conduttore ha anche aggiunto “(…) ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione ‘costretta” da altre persone’”.

Enrico Papi: tutto sulla moglie Raffaella Schifino

Come detto prima, a sostenere Enrico Papi c’è sempre stata sua moglie con i suoi figli. Ed è lo stesso presentatore a rivelare che “(…) quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia”.

Andiamo a conoscere meglio allora la donna che lo ha aiutato moltissimo, soprattutto in quegli anni così difficili. Raffaella Schifino ed Enrico Papi si sono sposati nel 1998, dopo un lungo fidanzamento.

I due insieme hanno due figli: Rebecca, nata nel 2000, mentre 8 anni dopo è nato Iacopo. Il conduttore di Sarabanda è stato sempre molto presente ed ha dedicato tanto tempo alla sua famiglia.

Sia Rebecca che Iacopo però non amano molto stare sotto i riflettori, ma sappiamo che la ragazza e studia e vive in America. E quando Enrico Papi si è trovato a stare lontano dalla tv, tutta la famiglia si è trasferita proprio in America. Jacopo, invece, ha 13 anni e vive a Roma.

Sempre al settimanale Nuovo, il conduttore ha rivelato come è in realtà come padre. Infatti, Papi ha ammesso durante la sua intervista che non è mai stato un papà troppo severo, “ma sempre molto permissivo”.