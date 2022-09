Beatrice Valli: il vestito fa impazzire i follower, tutto in primo piano

Beatrice Valli, il vestito fa impazzire i follower: è davvero tutto in primo piano, l’influencer è un concentrato di bellezza.

Ormai praticamente finita l’estate, è tempo per molti di ritornare alla normalità e alla quotidianità lavorativa; lo stesso vale per Beatrice Valli, ex di Uomini e Donne e ormai affermatissima (nonché amata) influencer.

Sul suo profilo Instagram, in ricordo dell’estate, la Valli ha pubblicato una foto con un vestito che esalta tutta quanta la sua bellezza; eccola, i follower impazziscono davanti allo scatto, davvero tutto in primo piano.

Beatrice Valli, il vestito fa impazzire i follower: concentrato di bellezza

L’estate di Beatrice è stata sicuramente ricchissima di splendidi momenti, vissuti tra l’altro da neo-sposa del suo Marco Fantini; insieme alla famiglia la modella si è riposata e divertita, non abbandonando però mai i suoi fan.

Attivissima su Instagram, questa volta nel nuovo post la Valli ha voluto ricordare l’estate e, nello specifico, il suo soggiorno a Ibiza; in una suggestiva location, nello scatto la vediamo infatti indossare un meraviglioso abito verde, che esalta tutto il suo fascino e non solo.

Semi-trasparente, l’abito calza a pennello alla modella, enfatizzando il suo corpo scolpito e anche il florido décollété, oltre che le sue lunghe gambe; ancora una volta, la Valli si mostra come un concentrato di grazia, eleganza e sensualità, facendo il pieno di like e commenti.

Quasi 100mila (al momento) i mi piace al post, mentre sono migliaia i commenti; in tanti si complimentano con la Valli per l’outfit, così come viene sottolineata tutta la sua bellezza.

“La più bella delle belle 😍” scrive un fan, accodandosi a tanti altri che non risparmiano aggettivi per complimentarsi con la modella; c’è anche chi le sta vicino per il problema di vertigini che ha manifestato di recente, sottolineando come la Valli sia davvero amatissima ogni giorno che passa.

Che presto possa avere un ruolo anche in qualche programma televisivo? Di certo, comunque, il seguito al giorno d’oggi non le manca e la sua carriera è più florida che mai.