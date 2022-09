Trovare il tuo stile: essere alla moda ma senza diventare banali, tutto parte da dentro

Trovare il tuo stile non è soltanto una questione di abbigliamento ma è in realtà una questione molto più profonda.

Che piacere fare delle chiacchierate con voi e creare dei percorsi personalizzati quando mi scrivete all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

Trovare il proprio stile non è soltanto una questione di capi di vestiario ma è proprio tutta una serie di scelte che determinano come ti poni nei confronti del mondo esterno.

Chi vuoi essere?

Ci sono persone che amano porsi in modo più aggressivo oppure persone che amano porsi in modo più minimal e più neutro.

Tu sicuramente hai un tuo stile che è il frutto dei tuoi gusti ma anche delle esperienze della tua vita. Infatti non va mai dimenticato che lo stile che adotti sia nel vestiario ma anche in generale nel modo di rapportarti al mondo esterno in un certo senso è frutto di tutta una serie di esperimenti. Infatti che tu te ne renda conto no lo stile che adotti oggi è influenzato dai tuoi gusti personali ma è anche influenzato da tutta una serie di esperienze che in qualche modo ti hanno detto che quel modo di essere, quel modo di rapportarti agli altri in qualche modo funziona.

Ti stai evolvendo nella direzione giusta?

Eppure ci sono anche tante persone che non riescono a trovare il proprio stile perché sostanzialmente non riescono a trovare il giusto modo di approcciarsi con gli altri. In questo non c’è assolutamente niente di male perché tutti gli esseri umani sono continuamente in evoluzione e anche tu lo sei. Se ti sembra di non essere ancora riuscita o riuscito a trovare il giusto modo di rapportarti agli altri in ciò non c’è assolutamente nulla di male anzi vuol dire che ti stai evolvendo e che stai cercando di migliorare sempre.

Tu sei unica/unico

Cercare il proprio stile significa soprattutto evolversi ed evolvere il proprio rapporto con l’ambiente esterno. Tuttavia può capitare di non riuscire a sentirti compresa e ti può capitare che il tuo modo di essere sembra sempre che non vada bene. Quando succede questo può essere perché qualche evento o qualche persona ha spento dentro di te la consapevolezza di quanto tu sia unica e preziosa. Se ti va facciamoci una bella chiacchierata all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org . Un percorso personalizzato può sempre essere utile alla crescita e al miglioramento della vita.