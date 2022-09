Tiberio Timperi: la sua casa è super precisa come lui, eccola

Non tutti conoscono l’abitazione del famoso presentatore. Ecco la casa di Tiberio Timperi. Sembra essere super precisa come lui

Tra i presentatori più amati e conosciuti nel panorama dello spettacolo italiano c’è sicuramente Tiberio Timperi. Si tratta di un volto ormai molto noto tra gli spettatori e amanti della televisione italiana. Sempre presente come conduttore, ma anche come apprezzatissimo attore di fiction spesso targate Rai.

Dotato di grande simpatia, personalità di spicco e capacità nell’intrattenere il pubblico, il presentatore ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori italiani, raggiungendo presto il successo. Tuttavia, non tutti conoscono alcuni aspetti della vita privata del conduttore. In questo articolo, infatti, ti mostriamo la casa di Tiberio Timperi. Ecco com’è.

Ecco com’è la casa di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi ha iniziato la sua carriera sul grande schermo debuttando nel 1998 con il film “Le faremo tanto male”. Successivamente, inizia la sua collaborazione con alcune fiction televisive. La più famosa e conosciuta è certamente Incantesimo. Ma lo abbiamo visto anche in soap opera italiane di grandissimo successo. Tra queste, vi sono “Un posto al sole” “Un Medico” in famiglia e “Amiche”.

La sua carriera è continuata nel corso degli anni, dove ha partecipato a diversi programmi televisivi, non sempre con la Rai. Ha infatti iniziato con Tg4, proseguendo poi con la conduzione di Studio Aperto. Successivamente, è passato in Rai, dove ha condotto Mattina in Famiglia, Mezzogiorno in famiglia e La vita in diretta, su Rai 1, fino al 2019. Ad oggi, Timperi è ancora in Rai ed è impegnato nella conduzione di Unomattina, sempre su Rai 1, accanto alla sua collega presentatrice Monica Sette.

Se il proseguire della sua carriera è ampiamente conosciuto, non tutti sono a conoscenza di alcuni aspetti della vita privata di Tiberio Timperi. Il famoso presentatore della Rai, infatti, non ama tantissimo esporre la sua vita oltre gli studi televisivi; tuttavia, conosciamo alcune informazioni sulla sua abitazione. Ecco, infatti, com’è la casa di Tiberio Timperi.

Il presentatore vive a Roma e abita in un appartamento molto carino a cui si accede attraverso un portone verde. Entrati nella sua abitazione, ci si accorge come il colore che domini sia un elegante bianco. All’ingresso vi è una finestra molto ampia che rende luminosissima la stanza.

Vi sono alcune tonalità di grigio e non è affatto difficile da notare la grandissima pulizia che c’è in casa. L’ordine e la precisione, infatti, è sicuramente un tratto distintivo che il presentatore ha voluto dare al suo appartamento.