Romina Carrisi confessa tutto: ecco cosa è successo

Romina Carrisi fa una confessione inaspettata dopo l’esclusione da Ballando con le stelle 2022. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e cosa è accaduto.

In queste ore non si fa altro che parlare dell’esclusione di Romina Carrisi da Ballando con le stelle. Ma non solo, ora la figlia di Albano è tornata al centro dell’attenzione per via di un suo duro sfogo su IG contro la produzione di Milly Carlucci. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

A quanto sembra, Romina Carrisi, non avrebbe preso affatto bene l’esclusione dal programma di Milly Carlucci. La figlia di Albano e Romina Power ha rivelato senza troppi filtri, di aver subito un’ingiustizia durante i casting per partecipare alla trasmissione.

Per questo motivo ha deciso di condividere con i fan il suo dolore con un lungo sfogo sui social. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Lo sfogo di Romina Carrisi dopo l’esclusione da Ballando con le stelle