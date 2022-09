Salvo Sottile e la rivelazione bomba su Alberto Matano: ecco cosa è successo in diretta tra i due, grande notizia.

Superata la settimana iniziale, sono ormai diversi i programmi fissi Mediaset e Rai pronti a tornare in onda; per quest’ultima, è ormai pronta al via anche la nuova edizione de I Fatti Vostri, storico programma di Michele Guardì condotto ancora una volta da Salvo Sottile e Anna Falchi, con le partecipazioni di Emanuela Aureli e Paolo Fox.

Proprio il conduttore, ospite de La vita in diretta (che nel frattempo ha già ripreso la messa in onda) si è lasciato andare ad una rivelazione sul collega Alberto Matano; ecco cosa è successo in onda tra i due.

Salvo Sottile e la rivelazione bomba su Alberto Matano: ecco cosa ha anticipato

Per presentare la nuova edizione de I Fatti Vostri, Salvo Sottile è stato invitato a La vita in diretta da Alberto Matano, col quale il conduttore del programma di Rai 2 si è collegato; come da tradizione Sottile si è presentato, facendo però una rivelazione bomba (come riporta anche La Nostra TV) sul collega.

“Abbiamo qui l’ospite della prima puntata de I Fatti Vostri, Alberto Matano, che verrà a prendere un caffè con noi!” ha annunciato Sottile, anticipando dunque che il conduttore prenderà parte sin da subito al programma.

“Un caffè amaro” ha poi scherzato Matano, trovando la complicità di Sottile; il conduttore de La vita in diretta ha poi fatto i complimenti al collega. In risposta, Sottile ha deciso di fargli un regalo: “Voglio farti un dono che sia un portafortuna sia per me che per te per la nuova stagione televisiva” ha spiegato, tirando fuori il celebre porcellino del gioco telefonico.

Entrambi sono dunque pronti ad essere protagonisti per tutta la stagione televisiva, portando i loro programmi ancora più in alto; per Matano poi pare essere davvero un momento d’oro, specie dopo aver suggellato l’amore col suo compagno pronunciando il fatidico “sì”.