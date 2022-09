Giucas Casella: tutto sulla famosa e bellissima Valeria

Curiosiamo nella vita privata di Giucas Casella: tutto quello che c’è da sapere sulla moglie del mago, Valeria Perilli.

Classe 1949, Giucas Casella è un famoso illusionista italiano, originario di Termini Imerese in provincia di Palermo. Attualmente, deve la sua notorietà alla partecipazione presso diversi reality e salotti televisivi targati Mediaset. Spesso ospite da Barbara D’Urso, Casella partecipò a L’isola dei famosi e lo scorso anno alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, occasione in cui ebbe la possibilità di farsi conoscere anche dalle nuove generazioni.

I telespettatori a questo proposito si sono divisi tra chi ha amato Giucas fin dai primi giorni di convivenza e chi invece gli ha consigliato ironicamente di lasciare la tv ed andare in pensione. Tralasciando le opinioni del web riguardo la sua partecipazione al GF Vip, è utile sottolineare che – benché personaggio televisivo – della vita privata dell’illusionista si sa poco e niente.

Tempo fa infatti, Pippo Baudo consigliò all’ex gieffino di tenere lontana la sua relazione dall’attenzione dei riflettori, decisamente nocivi per qualsiasi rapporto nato sollo le luci della ribalta; pertanto, l’illusionista mantenne una certa privacy sull’identità della sua compagna. Tuttavia, dopo la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, tutti i nodi vennero al pettine: l’anima gemella di Giucas Casella è Valeria Perilli, talentuosa doppiatrice italiana.

Giucas Casella: tutto sulla bellissima compagna Valeria

L’inizio della storia d’amore tra Valeria Perilli e Giucas Casella risulta tutt’oggi ignoto, proprio perché – seguendo il consiglio di Pippo Baudo – l’illusionista ha deciso di tenere lontana la compagna dall’attenzione indiscreta dei paparazzi. Tuttavia, un piccolo scandalo venne a galla nel 1986, anno in cui Giucas divenne padre del suo unico figlio James – avuto dalla ballerina inglese Carol Torr. Nonostante il tradimento, Valeria rimase con l’illusionista, con il quale è legata sentimentalmente tutt’oggi.

Nonostante raramente associata al mondo dello spettacolo, la professione di Valeria Perilli non si allontana troppo dall’obiettivo della telecamera. Oltre a prestare il volto per la Rai come Signorina Buonasera infatti, la compagna di Casella è una famosa doppiatrice. Tra le attrici a cui ha donato la sua voce non possiamo non citare Cynthia Nixon, la famosa Miranda nella serie americana Sex and The City.

Eppure, non è finita qui: Valeria ha infatti doppiato anche in serie tv come La Tata, ma anche Santa Barbara, General Hospital e Febbre d’Amore. Classe 1954, la Perilli è figlia dell’attrice Lia Corelli e del regista e sceneggiatore Ivo Perilli, nonché sorella del famoso poeta Plinio Perilli.