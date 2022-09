Gf, cosa fanno oggi George Leonard e Carmela Gualtieri: vi ricordate di questi altri due concorrenti del reality show? Eccoli oggi.

Continua la ricerca di vecchi concorrenti del Grande Fratello, in attesa della nuova edizione della versione vip dell’amato reality show di Canale 5; mentre Signorini è pronto ad andare in onda, il pubblico può far riaffiorare vecchi ricordi.

Vi ricordate, ad esempio, di due concorrenti come George Leonard e Carmela Gualtieri? Ecco cosa fanno oggi a distanza di anni dalla partecipazione al programma.

Gf, cosa fanno oggi George Leonard e Carmela Gualtieri: ve li ricordate? Eccoli

George Leonard e Carmela Gualtieri hanno partecipato alla decima edizione del reality show (vinta poi da Marco Marin), andata in onda nel 2009 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e la presenza in studio di Signorini come opinionista.

I due si sono conosciuti nella casa di Cinecittà e si sono innamorati: la loro storia ha appassionato davvero molto i telespettatori, che si sono subito affezionati alla nuova coppia del programma.

George e Carmela, a differenza di altre coppie, hanno coltivato il loro amore anche lontano dai riflettori, tanto che hanno messo al mondo la piccola Violante; progressivamente, comunque, entrambi si sono allontanati dal mondo dello spettacolo.

George fece il suo ingresso nella casa come personal trainer, ma al giorno d’oggi si dedica a tutt’altro; come rivelato al settimanale Mio (e riporta il sito Gossip e TV, si occupa di eyewear e per questo si trova spesso a soggiornare ad Ibizia. Nello specifico, l’ex-gieffino realizza occhiali in microfibra di vinile riciclando dischi e realizzando, appunto, ogni modello con un riferimento particolare ad un cantante.

La produzione di occhiali va molto bene a Leonard, tanto che presto inizierà una collaborazione con Armani e i suoi modelli sono già sul viso di molti vip; inoltre, è anche produttore musicale e DJ.

La relazione con Carmela (che non fa più parte del mondo dello spettacolo e non pare presente nemmeno sui social) si è interrotta, ma i due pare siano comunque rimasti in buoni rapporti, soprattutto per la loro figlia.