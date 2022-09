Alba Parietti: due cugine sono famosissime, ecco chi sono!

Alba Parietti, due cugine sono famosissime proprio come lei: ci avevi mai pensato? Ecco chi sono, davvero da non credere.

Alba Parietti è tra i volti più noti del nostro mondo dello spettacolo; attrice, showgirl e conduttrice, questa estate è stata tra le protagoniste sui social ed è pronta anche a tornare in tv.

Per quest’anno è stata infatti scelta per presentare Non sono una signora, programma dove volti noti dello spettacolo si esibiranno vestiti da donna. In pochi non sanno però che la Parietti ha due cugine altrettanto famose, che sicuramente conoscete: sapete chi sono?

Alba Parietti, due cugine sono famosissime proprio come lei: eccole

Alcune parentele all’interno del mondo dello spettacolo sono più evidenti e immediate di altre, che invece ci sorprendono molto una volta scoperte; di certo infatti, in pochi sanno che la Parietti è la cugina di due note sorelle.

Stiamo parlando, come riporta il sito controcopertina.com, di Cristina e Benedetta Parodi, due volti ben noti del mondo dello spettacolo ormai da diversi anni. Come sappiamo, la prima è una delle giornaliste più note della tv, nonché scrittrice e conduttrice; anche Benedetta si è sperimentata come conduttrice e, dopo aver acquisito popolarità con Studio Aperto, è diventata un volto dei programmi a tema culinario.

Anche quest’anno, come succede ormai dal 2013, condurrà Bake Off Italia per Real Time, rete nella quale è assoluta protagonista e sulla quale ha condotto tanti altri programmi. La più piccola delle sorelle Parodi ha anche pubblicato diversi libri di ricette e conduce il programma radiofonico Benedetta domenica per Radio Capital.

A quanto pare dunque, il talento e la bellezza sembrano essere davvero di famiglia; dopo vari anni lontana dai riflettori, quest’anno anche la Parietti tornerà in tv, alla guida di un programma tutto su.

A distanza di più di quindici anni dall’ultimo programma condotto (Grimilde, per Italia 1) il pubblico aspetta con ansia di vedere Alba di nuovo alla conduzione; chissà che, presto, non ci sia l’occasione per qualche collaborazione anche con le cugine.