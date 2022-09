Grande Fratello: Ferdi lo ricordate? Eccolo oggi, completamente trasformato

Vi ricordate del vincitore del Grande Fratello 9? Ferdi Berisa ha rivelato le sue attuali difficoltà, è completamente trasformato!

Tra poche settimane, Alfonso Signorini tornerà a farci compagnia in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Da diversi anni infatti, Mediaset ha deciso di mettere alla prova personaggi pubblici, dive e divi, influencer e sportivi – costringendoli alla convivenza forzata all’interno della casa più spiata d’Italia. Eppure (i fan più accaniti del programma ricordano bene ogni dettaglio), un tempo i protagonisti indiscussi della trasmissione erano figure assolutamente comuni e lontane dal mondo dello spettacolo.

Si trattava principalmente di un esperimento sociale, in cui un gruppo di ragazzi – provenienti da ogni ceto sociale e nazionalità – avrebbero dovuto collaborare per il mantenimento della casa, sviluppando rapporti difficili da instaurare nella vita reale. A questo proposito, facciamo un salto indietro nel tempo – precisamente nell’anno 2008 – edizione in cui il vincitore assoluto fu Ferdi Berisa. Eccolo oggi, completamente trasformato ed in seria difficoltà.

Che fine ha fatto Ferdi Berisa? Eccolo oggi, completamente trasformato

Ferdi Berisa, 35 anni e vincitore del Grande Fratello 9, vive tutt’oggi un disagio molto comune alla maggior parte degli stranieri residenti in Italia: non riesce ad ottenere la cittadinanza. Si tratta infatti di problemi per lo più burocratici, che tuttavia gli impediscono di essere riconosciuto come cittadino del nostro Paese.

Ferdi giunse in Italia quando aveva appena 10 anni, raggiungendo la costa insieme al padre attraverso un gommone. Dopodiché, a causa della mancanza di lavoro del genitore, Berisa fu costretto a rubare in età adolescenziale. Venne quindi arrestato dalla polizia, separato dal padre e trasferito in un Istituto Alberghiero di Fano, dove ebbe la possibilità di diplomarsi.

Una volta raggiunta la maggiore età, Ferdi tentò di richiedere la cittadinanza italiana che tuttavia gli venne negata. Il problema principale risiedeva nella richiesta del certificato di nascita: per poter richiedere il certificato a Montenegro, avrebbe dovuto recarvisi prima del compimento dei 23 anni (azione purtroppo non avvenuta). Inoltre, in Istituto, Ferdi risultava originario della Macedonia. Per questo motivo, Berisa dovette fare causa allo Stato Italiano che alla fine lo riconobbe come apolidia (cittadino di nessuno stato).

“E’ già un piccolo passo” – ha dichiarato il vincitore del Gf 9 a Fanpage – “La vittoria è avere la cittadinanza italiana. Io ho il cuore italiano, mi sento italiano, voglio essere italiano”. Ferdi Berisa lavora da tutta una vita nel nostro Paese: ha aperto attività di ristorazione, si è dedicato ad un lido balneare e attualmente gestisce un negozio di dolciumi; Inoltre, tempo fa fondò un’associazione volta ad aiutare i bisognosi. Eppure, al momento, Ferdi Berisa risulta un uomo senza nazionalità.