Federica Panicucci: sai che lavoro fa il fidanzato? Wow

Federica Panicucci, sai che lavoro fa e chi è il suo storico fidanzato? Davvero da non credere, eccolo; i due sono molto complici.

Federica Panicucci è pronta ad essere protagonista, più carica che mai, della nuova stagione televisiva; la conduttrice toscana ha viaggiato molto in quest’estate, riposandosi in vista del ritorno in onda con Mattino Cinque.

Al suo fianco, ovviamente, lo storico compagno, con cui ormai da anni la Panicucci ha una splendida relazione; sapete chi è l’uomo che le ha rubato il cuore? Ecco cosa fa, i dettagli.

Federica Panicucci, sai che lavoro fa e chi è il suo storico fidanzato? Eccolo

Prima del suo attuale compagno, la Panicucci ha avuto un lunghissimo matrimonio con Mario Fargetta, noto disc jockey e produttore musicale; i due si sono sposati nel ’95 e poi, dopo vent’anni, hanno deciso di separarsi nel 2015.

I due insieme hanno avuto due figli, Sofia (nata nel 2005) e Mattia, più piccolo della sorella e nato nel 2007; i due sono dunque ancora legati uno all’altra per il passato avuto insieme e soprattutto per il bene dei loro due figli.

Dopo la fine del matrimonio, la conduttrice ha comunque ritrovato l’amore fra le braccia di Marco Bacini, un noto imprenditore di Milano attivo nel mondo della moda e dello spettacolo.

Bacini, come riporta anche il sito tag24.it, è titolare del marchio di moda Rude is Cool, ma è anche attivo nel mondo della comunicazione; i due, dal 2016, sono ormai inseparabili, tanto che negli ultimi tempi (prima di essere bloccati dalla pandemia) si stavano preparando anche a pronunciare il fatidico sì.

In ogni caso, pare proprio che il grande evento sia alle porte, coi due che intanto si godono comunque la loro meravigliosa relazione; più volte, anche sullo stesso profilo Instagram della Panicucci, li vediamo felici uno insieme all’altro in qualche location da sogno.

Ad esempio, quest’estate, si sono recati insieme alle Maldive e, nonostante l’imprevisto avuto col bagaglio della conduttrice, hanno passato una vacanza davvero da sogno.