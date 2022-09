Alessia Marcuzzi: la notizia che rattrista tutti

Brutte notizie in arrivo per Alessia Marcuzzi. La nota conduttrice dovrà rimandare il suo ritorno in Tv. Ecco il motivo e cosa sta accadendo in queste ore.

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate dai telespettatori. Da sempre si è contraddistinta per la sua simpatia e la sua spontaneità. Purtroppo, qualche mese fa diede l’annuncio ai fan sul suo ritiro dal mondo dello spettacolo. Ora però, sarebbe intenzionata a ritornare sul piccolo schermo con un nuovo show della Rai.

In queste ore, Alessia Marcuzzi è tornata al centro dei gossip per via del suo imminente ritorno sul piccolo schermo. La nota conduttrice sarà alla guida di un nuovo show su Rai2 intitolato Boomerissima .

Tuttavia, questo atteso ritorno continua ad essere rimandato, infatti nelle ultime ore Dagospia ha annunciato che il programma slitterà all’anno prossimo. Scopriamo nel dettaglio i motivi e cosa sta accadendo.

Il debutto in Rai di Alessia Marcuzzi slitta al 2023, ecco perché

Da mesi non si fa altro che parlare dell’imminente debutto di Alessia Marcuzzi in Rai. La nota conduttrice è stata scelta per condurre un nuovo show intitolato Boomerissima. I fan della showgirl, non vedono l’ora di vederla alle prese con questo interessante progetto.

Peccato che in queste ore è emersa una notizia sconvolgete, a quanto sembra, Alessia dovrà aspettare il 2023 per fare il suo debutto su Rai2. Inizialmente, la data di partenza era stata annunciata per il 22 novembre, ora però è stata spostata di qualche mese, ovvero per gennaio 2023.

A quanto sembra i problemi sono legati allo studio, inizialmente la location scelta era Tivoli, ora stanno ragionando per far fronte al budget. Per questo motivo, il tutto è stato rimandato all’anno prossimo.

In diverse interviste Alessia Marcuzzi ha confermato che Boomerissima è stato ideato apposta per lei. Come si può intuire dal titolo, verranno affrontati temi legati allo scontro generazionale.