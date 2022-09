Marco Columbro: ecco com’è diventato oggi

Il famoso conduttore è sparito dalla tv ormai da molto tempo. Ecco com’è diventato oggi Marco Columbro e cosa fa

Sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto Marco Columbro. Da ormai molti mesi, infatti, il famoso conduttore e comico italiano sembra essere sparito e non è più sotto i riflettori del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Tuttavia, negli ultimi giorni il conduttore è stato intervistato dalla sua collega e amica Lorella Cuccarini.

Apparso nel format ideato dalla ballerina e showgirl, Un caffè, su YouTube, Maro Columbro ha rilasciato un’intervista in cui spiega le motivazioni della sua presenza sempre meno costante in televisione. Ecco, quindi, perché Marco Columbro non si vede più in tv e com’è diventato oggi.

Ecco com’è diventato oggi Marco Columbro

Intervistato da Lorella Cuccarini nel suo “Un caffè”, su YouTube, Marco Columbro ha spiegato le motivazioni per cui oggi non lo vediamo quasi mai in tv. Parlando con la sua amica e collega, Lorella Cuccarini, ha infatti parlato del fatto che la voglia di fare televisione è un po’ scemata.

“Ho voglia di fare altre cose – ha dichiarato Columbro durante la sua intervista con la Cuccarini – Quello che ho fatto nello spettacolo l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto”. Dunque, il personaggio televisivo ha voluto staccare la spina da un mondo in cui è riuscito a dare il meglio di sé e che per ora non riesce più a dargli stimoli per continuare come prima.

Secondo il conduttore, infatti “Sarebbe una ripetizione”, si tratta infatti di un periodo della sua vita che ormai il conduttore dichiara conclusa. Tuttavia, resta il bel ricordo delle cose fatte e la consapevolezza di aver lasciato cose belle nelle persone. “Io vedo nelle persone della strada che mi fermano, e questo mi fa piacere”.

Oggi Marco Columbro ha dunque cambiato vita, e con il passare degli anni il 72enne è cambiato moltissimo. Gli anni sono passati per tutti e l’ormai ex presentatore, come tutti, mostra i segni del tempo.

Ma cambiare non sono state solamente le caratteristiche fisiche. Negli ultimi mesi, infatti, il presentatore ha trovato una nuova passione: la scrittura. “Ho scritto un libro che dovrebbe uscire a fine anno – ha dichiarato – si chiama ‘Il Risveglio di Parsifal’”.