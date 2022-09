Uomini e Donne, look stravolto per il cavaliere: arrivano le prime novità per la nuova edizione del dating show di Canale 5.

Ormai ci siamo: tra qualche giorno, la nuova edizione di Uomini e Donne prenderà il via e dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, inizieranno nuovamente con le loro frequentazioni.

In ogni caso, si sono già svolte le prime registrazioni del programma che, stando alle anticipazioni, sono state piuttosto movimentate; un cavaliere ha poi cambiato totalmente look, ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, look stravolto per il cavaliere: ecco cosa ha scelto di fare

Già dalle anticipazioni sulle prime registrazioni sono trapelati dettagli piuttosto scottanti su alcuni protagonisti del programma, con un nuovo intreccio fra trono classico e trono over.

Infatti, pare che Riccardo Guarnieri abbia rinnovato i suoi apprezzamenti per Federica Aversano, quest’anno presente in studio come tronista; Ida pare aver invece deciso di riprovarci con Alessandro, mentre sempre sotto i riflettori ci finisce Armando Incarnato.

Questa volta, il cavaliere lascia tutti quanti senza parole per il suo look; come si vede da una foto sul suo profilo Instagram (riportata anche dal sito Gossip e TV) infatti, ha deciso di tingersi i capelli di un bianco neve, lasciando però almeno per il momento la barba del suo colore naturale.

Non è chiaro se già da queste prime puntate vedremo Armando con il nuovo look, ma di sicuro almeno per il momento, e con molta probabilità anche nei prossimi mesi, il cavaliere si siederà nel parterre del programma con questo nuovo look.

In precedenza, Armando aveva spiegato come cambi spesso look per non dare troppo nell’occhio nella vita di tutti i giorni, anche se in molti fan non hanno accolto bene il commento.

Questo nuovo colore di capelli porterà fortuna ad Armando e gli farà finalmente incontrare, dopo tantissimo tempo, la donna della sua vita? Il cavaliere è molto probabile che lo speri, anche se di certo anche in quest’edizione non mancheranno le polemiche con altri partecipanti e i due opinionisti.