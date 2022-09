Uomini e Donne: E’ successo nella prima registrazione, wow

Uomini e Donne: un vero colpo di scena durante le prime registrazioni del programma condotta da Maria De Filippi. Cosa è successo?

Sono iniziate le prime registrazioni del programma di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Nel nuovo programma ci saranno quattro nuovi tronisti: due donne e due uomini. Le troniste sono state già presentate: si tratta di Federica Anversano – una vecchia conoscenza del dating show di Mediaset – e di Lavinia.

I tronisti, invece, sono stati presentati solo nella registrazione avvenuta ieri. Entrambi si chiamano Federico.

Ma solo uno dei due è anche lui una vecchia conoscenza della trasmissione: in passato aveva corteggiato – senza successo – la tronista Veronica Raimondi. L’altro Federico, invece, ha rivelato di aver affrontato tante difficoltà nella vita ed ha 25 anni.

Uomini e Donne: i primi colpi di scena

Oltre alla conoscenza di questi nuovi ragazzi, che cercheranno di trovare il vero amore, c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

Infatti, Riccardo Guarnieri ha dimostrato di avere un certo interesse verso Federica Anversano. Ma quest’ultima non gli ha dato neanche la minima opportunità, asserendo che non le è piaciuto il modo in cui ha trattato la sua ex storica Ida Platano.

Ma Guarnieri però non si da per vinto e le comunica che ha tempo per farle cambiare idea. A questo punto, però, prende in mano la parola, Maria De Filippi che fa sapere a Riccardo che se avesse voglia davvero di corteggiare la tronista dovrà lasciare il parterre maschile: dovrà sedere quindi con gli altri corteggiatori.

Ma questo significa prendersi tutti i rischi del caso, ovvero se dovesse essere eliminato, l’ex di Ida Platano sarebbe costretto a lasciare la trasmissione. Dopo aver riflettuto a molto sul da farsi, è stato lo stesso Guarnieri a volersi tirare indietro.

Ma non è finita qui: infatti, vedremo in onda anche una lite furiosa tra Alessandro ed Armando: è dovuta intervenire la stessa conduttrice del programma per riportare la calma in studio.

Insomma, per chi è appassionato di Uomini e Donne, il programma andrà in onda il prossimo 19 settembre, sempre su Canale 5.

Allora, siete curiosi di conoscere i quattro nuovi tronisti della trasmissione?