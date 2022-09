Francesca Cipriani: la notizia che tutti aspettavano eccola!

L’ex gieffina Francesca Cipriani lo ha annunciato poco fa su Instagram: la showgirl ed il suo fidanzato Alessandro Rossi convoleranno a nozze.

L’ex gieffina Francesca Cipriani lo ha annunciato su Instagram poco tempo: la bella showgirl ed il suo fidanzato Alessandro Rossi molto presto convoleranno a nozze. La data rimane ancora un mistero, ma ha sempre sui social svela che sarà entro quest’anno.

La loro storia d’amore è nata nel 2021: fu galeotta una cena da amici. Per Rossi fu un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato a corteggiare in tutti i modi la bella Cipriani.

In molti si ricorderanno la proposta d’amore fatta da Alessandro: Francesca Cipriani era una concorrente del Grande Fratello Vip e la mano gliela chiese mentre era all’interno della casa.

Proprio durante il reality, la ragazza aveva manifestato più volte molta malinconia: sentiva molto la mancanza del suo fidanzato.

Francesca Cipriani: l’annuncio su Instagram

Nel programma di Alfonso Signorini, la Cipriani è stata una delle protagoniste assolute, almeno fino a quando per motivi di salute non ha dovuto abbandonare la casa più spiata della nostra Penisola.

Tramite i social, l’ex gieffina ha scritto appunto che molto presto diventerà la moglie di Alessandro Rossi: i commenti rivolti ai due ragazzi sono molteplici, come quello di Raffaella Fico che scrive “Auguri”, seguito da molti cuoricini rossi.

Alessandro Rossi ha già un figlio, nato da una relazione precedente, ma sogna anche di averne altri dalla sua amata. Anche Francesca Cipriani non ha mai nascosto la voglia ed il desiderio di diventare madre.

Non sappiamo molto sulle imminenti nozze: la showgirl ha, però, rilasciato una lunga intervista in cui ha fatto trapelare qualcosa, come ad esempio la scelta di offrire a tutti gli invitati una cena a base di specialità italiane di varie Regioni.

Infatti, in comune hanno l’amore verso la cucina. E proprio durante una cena tra amici i due si sono incontrati ed innamorati.

Per loro si prospetta un fine anno davvero diverso e pieno di gioia. Ancora non si hanno notizie su dove si sposeranno, ne la location dove festeggeranno i due ragazzi insieme alla loro famiglia ed ai loro amici.