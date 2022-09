Nino D’Angelo, tutto quello che non sai sulla moglie: conoscete la compagna di vita del noto artista? Ecco chi è.

Nino D’Angelo è uno degli artisti più apprezzati nel panorama italiano: per decenni il famoso “caschetto biondo” è stato al centro della scena artistica con canzoni, film, spettacoli teatrali e fotoromanzi.

A differenza di tanti suoi colleghi però è sempre stato abbastanza estraneo alle voci di gossip, essendosi sposato da giovanissimo con lei; sai chi è la moglie del noto cantautore? Eccola, tutto su di lei.

Nino D’Angelo, tutto quello che non sai sulla moglie: ecco Annamaria

La storia d’amore tra Nino e Annamaria inizia davvero quando i due erano poco più che bambini, ed ha il sapore di altri tempi; i due si sono incontrati quando lei aveva, all’età di 12 anni, mentre l’artista era un adolescente di 17 anni.

A quanto pare, la scintilla è scattata ad una festa di matrimonio ed ha portato poi, nel giro di tre anni, ad altre nozze; questa volta, gli sposi erano proprio Nino e Annamaria, in un lontano luglio del 1979.

Nasce subito il loro primo figlio e, da quel momento in poi, i due continueranno a condividere la vita per anni e anni, per una storia d’amore che dura ancora oggi ed è più solida che mai.

Annamaria Gallo è sempre stata una donna piuttosto riservata, ed ha preferito restare lontana dai riflettori, dedicandosi alla cura dei figli; la sua figura però ha sempre accompagnato D’Angelo, nella vita come nella sua carriera artistica.

Non è un caso infatti che la protagonista del celebri film di Nino, Nu jeans e na maglietta (che è anche il titolo di una sua canzone) si chiami proprio Annamaria; l’amore per la moglie lo ha più volte ispirato.

“Il padre di Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme“ ha raccontato Nino in un’intervista a Domenica In, come riporta ilcorrieredellacitta.com ; in altre interviste, ha più volte rivelato come la moglie gli sia stato vicino in momenti davvero difficili.