Barbara Palombelli: chi sono e cosa fanno i suoi figli, eccoli

Barbara Palombelli, chi sono e cosa fanno i suoi figli: li avete mai visti? Eccoli, danno molta gioia alla giornalista e conduttrice.

Nota e competente giornalista, nonché amata e popolare conduttrice televisiva, Barbara Palombelli è ormai da tempo un volto della nostra televisione; il suo programma più conosciuto è sicuramente Forum, che guida dal 2013 (insieme ai tanti spin-off).

Quanto alla sua vita privata, è sposata dall’82 con Francesco Rutelli, noto politico italiano; i due hanno formato una famiglia con la bellezza di quattro figli, li avete mai visti? Eccoli.

Il matrimonio con Rutelli è sempre stato solido ed ha portato alla conduttrice ben quattro figli, uno biologico e altri tre adottati; Giorgio, Serena, Francisco e Monica. I due, stando alle parole della conduttrice in precedenti interviste (come riporta il sito velvetgossip.it) si sono conosciuti veramente giovanissimi e non si sono mai più separati.

Poco dopo il loro matrimonio, la Palombelli ha partorito Giorgio, ma la famiglia si è poi via via allargata con una serie di adozioni; nel ’93 entra a far parte della famiglia Francisco, e poi nel 2000 le due figlie femmine Serena e Monica.

Come la mamma il più grande di tutti, Giorgio, ha intrapreso una carriera da giornalista dopo gli studi all’Università di Firenze in Diritto comparato; si occupa di geopolitica, economia e nuove tecnologie e collabora con diverse testate.

Quanto agli altri figli, la più nota è sicuramente Serena, che in molti ricorderanno per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019; durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio la ragazza, abbandonata insieme alla sorella prima dalla madre e poi dal padre, salvo poi arrivare a 7 anni in casa Rutelli.

Anche Francisco, originario dell’Ecuador, è arrivato in Italia a 5 anni ed ha trovato amore e conforto nella casa di Francesco e Barbara, che hanno sempre manifestato il desiderio di accogliere chi è più in difficoltà per dargli una seconda possibilità.