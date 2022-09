4 frasi potentissime da dirti quando le cose vanno male: cambi prima la tua mente e poi la tua vita

Quante volte nella vita sembra che proprio tutto vada storto.

A tutti può capitare di sentirsi sopraffatti dagli eventi, dalle ingiustizie e dagli sbagli propri o altrui.

Frasi potenti da ripetersi

Quando le cose vanno male è facile che tu ti senta schiacciato dagli eventi e anche privo di energia.

In questi momenti negativi non è soltanto l’energia mentale a venire meno meno, ma alle volte può addirittura essere quella fisica a vacillare. Quando le cose vanno storte è facile sentirsi completamente a terra. Una sensazione molto forte è quella di sentirsi impotenti e di sentirsi privi di risorse per poter affrontare i problemi. In questo periodo tante persone si sentono così perché la pandemia di Covid, la forte inflazione e la grande incertezza sul futuro dell’economia pesano un po’ su tutti. Vediamo quattro frasi realmente potenti che devi ripetere a te stesso quando le cose vanno male. Aiuteranno la tua mente a riprogrammarsi nel modo giusto e a scoprire quelle grandissime risorse che quando soffri neghi persino a te stesso di avere.

Ti aiutano a cambiare stato mentale

La prima frase da dire è “Io non sono questo momento”. Infatti quando soffriamo ci identifichiamo con il momento presente ma soprattutto identifichiamo tutta la nostra vita con il momento presente. Ma il momento presente è solo un momento mentre la nostra vita ci può regalare tante gioie e soddisfazioni. Quindi è molto importante non ancorarsi mentalmente al momento presente. La seconda frase è “Io sono pieno di energia e di risorse”. Questa frase apparentemente semplice e banale ricorda alla tua mente che è programmata per vincere e che ha tantissime risorse al suo interno anche se adesso sicuramente le sembra che non sia così.

Riprogramma la tua mente per ripartire

Un'altra frase importante da ripetere è "Io sono l'artefice della mia vita e posso cambiare tutto in qualsiasi momento". Questa frase ti ricorda che hai tanto potere e che con la giusta motivazione poi realmente cambiare le cose. Non è sempre semplice cambiare una situazione negativa, ma ripetendoti queste frasi riprogrammerai la tua mente in modo che viva il momento presente in modo costruttivo e non distruttivo. Ma un'ultima frase realmente importante che ti suggerisco è "Io mi amo e mi accetto così come sono". Nei momenti di sofferenza è facile disprezzarsi e vomitarsi addosso tutte quelle frasi negative che ci fanno soltanto stare peggio. Invece dobbiamo ricordare a noi stessi che siamo meritevoli di amore e di accettazione.