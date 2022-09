Francesca Chillemi, tutto quello che non sai sul famoso marito: lo conoscevi? Ecco chi ha sposato l’attrice ex-Miss Italia.

Francesca Chillemi è prontissima a tornare protagonista in Che Dio ci aiuti, serie in cui sarà assoluta protagonista dopo l’uscita di scena di suor Angela, personaggio di Elena Sofia Ricci.

La carriera dell’ex-Miss Italia come attrice è ormai lanciata, tra film per il grande schermo e fiction per la tv; da tempo ormai l’ex-Miss Italia, eletta nel 2013, ha anche trovato stabilità in amore. Sai chi è il suo compagno? Ecco tutto quello che forse non sapevi su di lui.

Francesca Chillemi, tutto quello che non sai sul famoso marito: eccolo

Da diverso tempo Francesca Chillemi è impegnata con Stefano Rosso, nato nel 1979 in provincia di Vicenza; noto imprenditore, Stefano è il figlio di Renzo Rosso, conosciuto da tutti per essere il fondatore del noto brand di moda Diesel, azienda in cui collabora ancora oggi.

La formazione di Stefano è avvenuta negli USA, a a New York, dove ha frequentato il Fashion Institute of Technology incrementando le sue conoscenze nel mondo dlla moda e non solo; è dal 2005 che, dopo alcune esperienze in altre aziende, lavora per la società fondata dal padre conquistandosi il ruolo di brand manager.

Tante sono le altre collaborazioni e le partnership, come ad esempio marchi celebri sulla scia di Ducati e Adidas; al momento, come riporta il sito cosmopolitan.com, è il Presidente e founder di OTB (Only The Brave), una holding che controlla diversi marchi di moda e anche una società di Calcio.

I due si sono conosciuti e, col tempo, hanno costruito il loro rapporto; “Ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle” ha rivelato la Chillemi nell’intervista circa il suo compagno.

I due, nel 2016, hanno avuto una piccola bambina, la loro prima figlia; al momento non pensano al matrimonio, ma è come se fosse sposati, con la coppia che è più solida che mai.