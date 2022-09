Trovare l’equilibrio tra lavoro e vita privata: fondamentale per vivere bene e raggiungere i traguardi

Il bilanciamento giusto tra lavoro e vita privata è veramente determinante per vivere bene.

Oggi come oggi sono tantissime le persone che trascurano il proprio benessere e quello della propria famiglia perché sono troppo concentrate sul lavoro.

Equilibrio fondamentale

Forse sta capitando anche a te. Per riuscire a fare bene il tuo lavoro, per riuscire a guadagnare abbastanza stai completamente trascurando, te stesso i tuoi bisogni e le tue necessità. Non sentirti troppo in colpa, questo oggi capita veramente a tantissime persone. Tantissime persone oggi trascurano se stesse e la propria famiglia perché sono completamente fagocitate dal lavoro. È importante da questo punto di vista focalizzarsi su un primo concetto fondamentale: stressarsi troppo alla lunga fa calare le prestazioni. Questo significa che stremati di lavoro e di responsabilità alla lunga non farà bene al tuo lavoro e quindi saranno non soltanto la tua famiglia ma anche il tuo lavoro a risentirne.

Non sottovalutare questa questione

Questo purtroppo è un concetto che molte persone sottovalutano.

Infatti se non si impara a gestire lo stress, se non si impara a gestire il tempo, se non si impara a fare delle giuste pause ma anche se non si impara a spegnere il proprio cellulare ogni tanto, lo stress del lavoro può arrivare davvero a sopraffarti. Innanzitutto è importante chiederti se la tua vita ti sembra bilanciata tra lavoro e vita privata. È una domanda molto importante da porti e ci devi riflettere.

Consapevolezza e cambiamento

Infatti se il lavoro fagocita il tuo tempo e le tue energie e la vita privata e la famiglia ne risentono, alla lunga questo si ripercuoterà anche sul lavoro stesso. Quindi chi "sacrifica la famiglia per il lavoro" in realtà sta danneggiando anche il lavoro. Per trovare un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è molto importante saper gestire bene il tempo. Fai un piano delle cose da fare durante la giornata e disponile in ordine di importanza e di priorità. Non mettere necessariamente il lavoro come unica priorità perché alla lunga la famiglia potrebbe risentirne e anche le tue prestazioni potrebbero calare. Ma è anche importante saper chiedere aiuto.