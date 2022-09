Paolo Bonolis: il figlio scende in campo con questa nota squadra

Davide, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato selezionato in questa famosa squadra di calcio. Scopriamo nel dettaglio di quale si tratta e cosa è successo nelle ultime ore.

Davide ha prima fatto esperienza nella giovanile della Sampdoria e della Roma. Ora, sarebbe pronto ad iniziare questa nuova esperienza e a quanto sembra, sarebbe stato proprio Paolo Bonolis a condurre una serrata trattativa per la sua selezione nella Triestina Calcio.

Davide Bonolis ha il calcio nel sangue, il 18 enne dopo aver concluso le esperienze giovanili nella Sampdoria e nella Roma è stato scelto dalla Triestina Calcio come nuovo attaccante. I suoi genitori, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non potrebbero essere più orgogliosi di così.

Nelle ultime ore, il giovane ha partecipato alla presentazione dei nuovi giocatori, ovviamente tra il pubblico non poteva mancare mamma Sonia, la sua fan numero uno.

L’opinionista ha applaudito il figlio durante l’evento organizzato dal club allo stadio di Trieste, presentato da Le Donatella. Sonia è una sua grande tifosa e lo segue in tutte le partite in cui gioca. Ovviamente, Paolo Bonolis ha seguito l’intera trattativa con la squadra triestina in cui è stato coinvolto il figlio.

Entrambi i genitori hanno sempre supportato Davide in questo grande sogno e finalmente, il ragazzo, è riuscito ad ottenere i primi traguardi. Voi cosa ne pensate?