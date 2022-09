Francesco Chiofalo racconta tutto ed apre il suo cuore

L’influencer romano ha deciso di aprire il suo cuore ai followers: ecco le recenti dichiarazioni di Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo divenne popolare anni fa grazie alla sua partecipazione al noto programma targato Mediaset – Temptation Island. All’epoca era fidanzato con Selvaggia Roma e successivamente – in seguito alla rottura – entrambi proseguirono con le rispettive carriere sui social e presso ulteriori reality show. Attualmente, Chiofalo ha ritrovato la serenità al fianco di Drusilla Gucci, con la quale è fidanzato da qualche anno.

Spesso e volentieri, Francesco Chiofalo ha condiviso sui social momenti particolarmente difficili della sua vita, in particolare in relazione alle precarie condizioni di salute. Nelle ultime settimane, molti dei suoi followers si erano allarmati di fronte ad un’assenza ingiustificata, pertanto l’influencer romano ha deciso di fornire alcuni dettagli riguardo qualche disavventura avuta di recente. La commozione era evidente, ma per fortuna tutto è bene quel che finisce bene! Scopriamo insieme cos’è successo.

Francesco Chiofalo in lacrime: le reali condizioni di salute

Pochi giorni fa, Francesco Chiofalo è tornato sui social per spiegare ai followers i motivi della sua assenza. A quanto pare, l’influencer è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Catania, in seguito ad una paralisi del braccio e della gamba destra. Chiofalo si trovava in un locale quando ad un certo punto ha cominciato ad avvertire malessere e tremolio, per poi ritrovarsi paralizzato all’interno di un’ambulanza. Stando a quanto spiegato dal giovane, si tratta di postumi dell’intervento al cervello di qualche anno fa.

“Sembra che questa cosa sia successa per un effetto collaterale dell’operazione al cervello che ho subito anni fa” – sono state le parole dell’influencer – “ma sembra che io non debba operarmi un’altra volta […] L’importante è che io adesso stia bene”. Chiofalo ha inoltre espresso il terrore provato nel momento della paralisi, la paura di rimanere invalido e sulla sedia a rotelle l’ha sconvolto e travolto immediatamente durante i soccorsi: “Psicologicamente sono stato malissimo. Per me la cosa più pesante è stata non riuscire a camminare e dover andare in giro su una sedia a rotelle, ho vissuto un incubo”.

Attualmente, Francesco si sta sottoponendo ad ulteriori controlli, in modo da accertarsi che non ci siano danni gravi alla corteccia cerebrale. Nel frattempo è stato trasferito a Roma, dove ha potuto ricongiungersi con la fidanzata e la famiglia.