Kledi Kadiu, cosa fa e chi è la sua bellissima moglie: vi ricordate dello storico ballerino di Amici? La sua vita oggi.

Anche quando si chiamava Saranno famosi il talent show che oggi conosciamo come Amici sfornava talenti a non finire; in molti si ricorderanno sicuramente di Keldi Kadiu, eccezionale ballerino della scuola di Maria De Filippi.

Vi ricordate di lui, che per anni è stato un amatissimo ballerino professionista del talent? Ecco cosa fa oggi e chi è la bellissima moglie, con cui ha costruito una meravigliosa famiglia.

Kledi Kadiu, cosa fa e chi è la sua bellissima moglie: eccoli oggi

Diplomatosi nell’Accademia Nazionale di Danza nel ’92, entra poco dopo nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana, esibendosi in diversi progetti; il suo talento viene notato e indirizzato verso la televisione italiana, dove fa il suo esordio sul finire degli anni ’90.

Buona Domenica, C’è posta per te e soprattutto Amici (ex-Saranno famosi) sono i programmi che lo lanciano definitivamente; Kledi farà parte del corpo di ballo del programma della De Filippi per più di dieci anni, evolvendosi poi nel corso degli anni (e con l’avanzare dell’età) come coreografo.

Oggi, è spesso ancora protagonista del programma di Canale 5, dove viene invitato da Maria (con cui ha un rapporto meraviglioso) in veste di giudice speciale; oggi continua appunto a portare avanti la sua carriera da coreografo, mentre si gode l’amore della moglie Charlotte Lazzari, conosciuta nel 2015 ad una cena tra amici (come riporta il sito true-news.it) e con cui pare ci sia stato subito un colpo di fulmine.

I due in pochissimo tempo hanno formato una famiglia con l’arrivo della piccola Lea ne 2016; due anni più tardi il matrimonio e, nel 2021, l’arrivo del secondo figlio Gabriel.

Seguita da più di 40mila persone su Instagram, Charlotte è una ballerina come Kledi e anche un’insegnante di Yoga, che pare ora essere la sua attività principale; spesso sui social condivide piccoli estratti di lezioni o informazioni a tema, oltre che tenere foto coi suoi figli e suo marito.