Emilio Fede: che fine ha fatto? Eccolo oggi, incredibile

Emilio Fede, che fine ha fatto il noto giornalista ed ex-direttore del TG4? Eccolo oggi a anni dal successo, davvero incredibile.

Tra i volti noti dell’informazione c’è sicuramente Emilio Fede, noto giornalista che nel corso della sua carriera è stato direttore del TG1, di Videonews, di Studio Aperto e soprattutto del TG4, incarico quest’ultimo che ha ricoperto per la bellezza di venti anni.

Spesso protagonista per la sua forte ed esuberante personalità, Fede è da tempo lontano dai riflettori del piccolo schermo anche dopo alcune vicende giudiziarie che l’hanno visto coinvolto in prima persona; che fine ha fatto il giornalista e conduttore? Eccolo oggi, davvero incredibile.

Dopo vent’anni, nel 2012 Emilio Fede ha lasciato la carica di direttore del TG4, quella che sicuramente l’ha reso celebre e apprezzato (ma non solo) sul piccolo schermo; l’allontanamento dalla tv, come riporta il sito it.sports.yahoo.com, è da ricollegare ad alcune vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista.

Nello scorso decennio infatti il giornalista è stato sottoposto a diversi processi, risultando anche condannato in via definitiva nel 2019 per il caso Ruby, con la pena scontata però agli arresti domiciliari.

Oggi 91enne, Fede ha anche comunque diversi problemi di salute dati anche dall’età, che lo tengono lontano dalle scene; sui social è però molto attivo, pubblicando spesso alcuni video sulle tematiche d’attualità.

Anche se ormai lontano dai TG e dal giornalismo vero e proprio, il giornalista non smette di dedicarsi all’informazione, commentando fatti politici e di cronaca com’era solito fare all’apice della sua carriera.

Lo scorso anno, Fede ha poi dovuto affrontare anche un grande lutto: la perdita della moglie Diana De Feo, la donna con cui ha avuto le due figlie Simona e Sveva. Un grande dolore per il giornalista, che continua comunque ad andare avanti in quest’ultima fase della sua vecchiaia.