5 frasi potenti e motivanti da ripetere ogni mattina: parti col piede giusto

La mattina è un momento davvero importantissimo della giornata perché appena ci svegliamo la nostra mente ha una frequenza molto bassa e quindi è fortemente programmabile.

Infatti è proprio il momento del risveglio, così come quello dell’addormentamento, che il nostro cervello ha una frequenza particolarmente bassa. La frequenza delle onde cerebrali è molto importante.

La mattina la tua mente è programmabile

Infatti quando la frequenza delle onde cerebrali è alta siamo focalizzati e concentrati.

Una frequenza alta del nostro cervello l’abbiamo nei momenti di forte stress o nei momenti in cui siamo fortemente orientati alla realizzazione di qualcosa. Al contrario è proprio quando ci stiamo svegliando o quando ci stiamo addormentando che la frequenza è più bassa. Il vantaggio di avere il cervello ad una frequenza molto bassa è che il cervello risulta essere molto ricettivo e molto programmabile. Ti pongo una domanda: cosa fai la mattina appena ti svegli? Cominci subito a fare rimbombare nella tua testa i pensieri delle cose da fare e delle attività da svolgere, oppure ti prendi un momento per programmare la tua testa con delle frasi che possono concretamente aiutarti?

Le frasi giuste

Faresti bene a sfruttare il momento del risveglio perché puoi dirti delle frasi realmente potenzianti che possono farti partire con il piede giusto e possono darti tanta energia e tanta carica in più durante la giornata. Una prima frase che puoi dirti è “Io sono l’autore della mia vita e posso svilupparla come voglio”. Si tratta di una frase semplice ma potentissima perché ti fa sentire nel pieno controllo di tutto ciò che farai durante la giornata.

Parti nel modo giusto

Una seconda frase molto utile è "Io perdono chi mi ha fatto male e mi distacco da quel dolore serenamente". Questa frase ci rimette in pace con le cose che non vanno nella nostra vita ma anche e soprattutto con quelle persone con cui non siamo riusciti proprio ad andare d'accordo. È una frase che crea una sorta di muro di protezione dal dolore. Un'altra frase potente è "Io sono sano e pieno di energia". Un'altra frase che ti consiglio di dire subito la mattina è "Oggi raggiungerò sicuramente un piccolo o grande obiettivo". Ti sembrerà una magia ma se la dici riuscirai davvero a fare qualcosa di utile e che ti farà piacere. Un'altra frase davvero bella e utile è "Da oggi inizio ad usare un talento nuovo". Con questa frase programmi la tua mente a seguire circuiti mentali innovativi e a darti di più.