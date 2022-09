Carne: quale scegliere per spendere poco e fa bene

Sapete qual è il taglio di carne magra che costa poco? È anche molto facile da cucinare. Andiamo a scoprire insieme qual è.

Spesso quando si va a supermercato e ci si ritrova davanti al frigo della carne si pensa – in modo errato – che quella che costa di più allora è più buona.

In realtà non è così. Nell’articolo di oggi, cerchiamo di svelarvi qualcosa in più sul taglio di carne più economico, ma al tempo stesso è anche quello che risulta più facile da cucinare.

Visto anche il periodo in cui viviamo, se riusciamo a risparmiare un poco è sempre un bene. Allora, andiamo a scoprire insieme qual è questo tipo di carne.

Uno dei tagli di carne magra che non costa tantissimo è la Lonza (Lombo di Suino). Questa è la parte della schiena del maiale: in poche parole è semplicemente il taglio che viene effettuato dalla parte iniziale delle costole fino a comprendere tutte le vertebre.

Taglio di carne magra economica: ecco qual è

È un tipo di carne poco grassa e può essere venduta sia con l’osso che senza. Ora sta a voi decidere come la preferite.

Ma come si può cucinare la carne scelta? Se preferite che non abbia l’osso, allora potrete cucinarla al forno, o in padella: la sua forma è a cilindro.

Da questo tipo di carne potrete anche sfornare delle bistecche da cuocere anche esse in padella e potete metterci sopra qualsiasi spezia, quello che più preferite.

Se volete, ma soprattutto se vi piacciono, potreste optare per cucinare le costolette e come contorno un semplice piatto di patatine al forno.

Quando si va a fare la spesa, quindi, non è necessario spendere tanto: come avete visto che questo taglio di carne, oltre ad essere molto buono e succulento, riesce anche a farvi risparmiare qualcosa.

Prima di comprare la carne – ma questo vale un po’ per tutto in realtà – dovreste essere sicuri di quello che comprate: quindi prendetevi tutto il tempo, ma cercate di leggere molto bene le etichette dei vostri cibi. Cosa state aspettando? Andate a comprare subito questo tipo di carne.

Allora, cosa ne pensate di questo articolo?