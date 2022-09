Raffaella Fico: ecco la bellissima figlia Pia, un sogno

Pia Balotelli: ecco come è diventata la figlia del calciatore e della showgirl Raffaella Fico. Andiamo a scoprirlo insieme.

Pia ha circa 10 anni ed è la figlia del calciatore Mario Balotelli e della showgirl Raffaella Fico. La Fico scoprì di essere incinta quando la storia d’amore tra i due era già finita.

Come tutti sanno, però, il calciatore ha aspettato due anni prima di riconoscere la piccola Pia. In questi anni, però, sia la madre che il padre hanno riallacciato i rapporti cercando di essere più uniti che mai, soprattutto per il bene della bambina.

In una recente intervista a Storie Italiane, Raffaella Fico aveva ammesso di aver perdonato il suo ex compagno “per amore di mia figlia”. E fa sapere che con il calciatore sono ancora amici “(…) Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”.

Adesso Pia è cresciuta e quest’anno ha fatto la sua Prima Comunione. In occasione di questa giornata così speciale, Raffaella Fico ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero in cui ha raccontato che con Mario Balotelli i rapporti sono molto sereni e che “L’equilibrio, l’accordo e l’intelligenza tra due genitori sono fondamentali per far crescere bene un figlio, è necessario non far pesare sui figli la propria situazione famigliare, loro non hanno colpa di nulla”.

L’ex concorrente del Grande Fratello nel frattempo ha avuto anche altre relazioni, prima con Alessandro Moggi e poi con il manager Giulio Frantini, tutte e due però già finite.

Ora la giovane showgirl è felicemente fidanzata con Piero Neri, imprenditore. Stanno insieme da più di un anno e nell’occasione della Prima Comunione della figlia, ha presentato il suo nuovo compagno al suo ex Balotelli.

Ecco le sue parole “Sono felicemente fidanzata, ho un compagno che mi piace tantissimo, stiamo bene insieme”.

Mario Balotelli è molto legato alla sua bambina tanto che qualche anno fa, Pia era scesa in campo prima della partita Brescia contro il Napoli ed il calciatore aveva scritto “Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio”.

Il calciatore – che nelle ultime ore ha scelto come nuova squadra il Sion – ha anche un altro figlio, Lion avuto dall’ex compagna Clelia.