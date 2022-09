Instagram: come funziona in realtà, lo devi sapere

Instagram è sicuramente uno dei social più utilizzato al mondo. Ma in pochi conoscono le sue reali funzioni. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

I social sono diventati parte integrante delle nostre vite, ormai è quasi impossibile pensare di vivere senza. Se prima per rimanere in contatto con amici e parenti era necessario incontrarsi, oggi, è possibile chattare o videochiamarsi senza doversi necessariamente vedere dal vivo.

Uno dei primi social che ha spopolato sul web è stato sicuramente Facebook. Poi con il passare tempo sono iniziati ad arrivare anche Instagram, Twitter e TikTok. Questi sono i più utilizzati sia dalle nuove che dalle vecchie generazioni.

In pochi però conoscono realmente il reale potenziale di questi social. Per questo motivo, oggi vi sveleremo come funzionano le storie e le visualizzazioni di Instagram. Siete curiosi di scoprire la verità? Vediamola insieme.

Instagram: ecco come funziona realmente

Instagram è sicuramente uno dei social più amati al mondo, questo serve per condividere foto, video e fare dirette con i propri followers. I nostri seguaci si ritroveranno nella loro bacheca i contenuti che postiamo e potranno decidere se interagire o meno con like e commenti.