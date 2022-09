I “magici poteri” della tua mente possono darti tutto quello che vuoi ma forse li stai bloccando

La mente è davvero in grado di fare cose straordinarie con la giusta motivazione e si può considerare magica.

Tuttavia spesso ne blocchiamo e ne limitiamo inconsapevolmente le capacità e anche le “magie”.

Tuttavia spesso ne blocchiamo e ne limitiamo inconsapevolmente le capacità e anche le "magie".

Le potenzialità straordinarie della mente

La mente è capace di vere e proprie magie.

Infatti è stato più volte dimostrato scientificamente che chi abbia la giusta motivazione e la giusta concentrazione possa raggiungere dei risultati sbalorditivi. Essere motivati e concentrati nel raggiungimento dei traguardi della propria vita può sembrare qualcosa di raro e può sembrare appannaggio di poche persone straordinarie. Eppure è stato dimostrato che chi viene suggestionato o chi ha il potere di autosuggestionarsi verso un traguardo poi riesce praticamente sempre a raggiungerlo. Questo concetto è potentissimo ed imparare questa consapevolezza può realmente cambiare la vita di un individuo. Infatti se qualcuno di autorevole ti tratta come un vincente e ti convince che nella tua azienda o nella tua famiglia o comunque nel tuo contesto tu sei un numero uno, ti assicuro che pian piano lo diventerai.

Puoi davvero cambiare

Ma lo diventerai davvero nel senso che inconsciamente trasformerai tuoi pensieri e le tue azioni in modo tale da essere realmente un numero uno in quel particolare contesto. Al contrario se chi hai sopra di te ti considera una nullità oppure un perdente o comunque sia non fa altro che denigrare o bistrattare tutto quello che fai, pian piano diventerai effettivamente quello stereotipo nel quale sei stato rinchiuso. Eppure tu hai anche la possibilità di influenzarti autonomamente. Attraverso una progressiva abitudine a pensieri positivi e ad abitudini di pensiero non frustranti ma anzi potenzianti potrai realmente trasformare il tuo agire e quindi anche la tua vita.

E’ importante che tu capisca che non sei intrappolato per sempre nella tua attuale programmazione

Tutti noi siamo vittime di condizionamenti fortissimi che possono essere positivi o negativi. Se intraprendi un percorso che ti insegna come condizionare e motivare te stesso verso l'eccellenza e verso la serenità, effettivamente trasformerai la tua vita in questa direzione. Può sembrare qualcosa di magico ma in realtà è qualcosa di estremamente concreto che è stato verificato e misurato un'infinità di volte.