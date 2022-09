Capelli secchi: come renderli perfetti dopo il mare

Esiste una soluzione particolarmente efficace per trattare i capelli secchi e renderli perfetti dopo una giornata al mare. Ecco come fare

La stagione estiva è quasi arrivata alla sua conclusione. Tuttavia, molti si stanno concedendo le ultime giornate al mare visti gli sprazzi di bel tempo che si fanno vedere sulla nostra Penisola con regolarità. Le vacanze al mare, infatti, sono uno dei metodi migliori per ricaricare le batterie e trovare quel meritato relax dopo mesi di duro lavoro.

Rientrare dalle vacanze potrebbe essere certamente una brutta botta al nostro umore, rendendoci malinconici una volta ricominciato a lavoro. Tuttavia, potrebbe essere una buona notizia per i nostri capelli che hanno affrontato sabbia e salsedine. Esiste però una soluzione particolarmente efficace per trattare i capelli secchi e renderli perfetti dopo una giornata al mare. In questo articolo ti suggeriamo come fare.

Ecco come trattare i capelli secchi e renderli perfetti dopo una giornata al mare

A volte gli accorgimenti presi per non rovinare i capelli potrebbero non bastare. È molto frequente, infatti, tornare a casa dopo una giornata di mare e avere capelli secchi e deboli. Tuttavia, esistono rimedi efficaci che ti permettono di trattare i capelli secchi e renderli perfetti dopo una giornata al mare.

Pensiamo al gel realizzato con aloe vera. Questo, infatti, ci permette di reidratare i capelli e la cute. Basterà metterne una leggera quantità in un cucchiaio e utilizzarlo poi su cuoio capelluto e capelli. Distribuite il prodotto su tutta la superficie realizzando dei micromassaggi con i polpastrelli delle dita. Successivamente, lasciate riposare per circa 30/60 minuti e risciacquate con acqua tiepida.

Inoltre, un altro modo per contrastare la secchezza dei capelli consiste nell’utilizzare i semi di lino per realizzare un apposito gel. Basterà riempire un bicchiere con un po’ di acqua e mettere in ammollo un cucchiaio di semi di lino per una notte intera.

Trascorso questo lasso di tempo, si otterrà un vero e proprio gel: distribuitelo sui capelli in maniera uniforme e lasciatelo agire per circa 30 minuti. Successivamente, risciacquate abbondantemente con acqua e ripetere il trattamento una o due volte alla settimana.

Un’ulteriore soluzione consiste nell’utilizzo dell’olio di cocco. Applicatelo una volta a settimana sui capelli umidi e lasciatelo agire per circa 30 minuti. Poi lavate abbondantemente con uno shampoo neutro.