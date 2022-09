Silvio Berlusconi: ricordate la prima moglie? Eccola

Diverse donne hanno affiancato Silvio Berlusconi nel corso della sua vita, ma vi ricordate della prima in assoluto?

Il 25 settembre 2022 i cittadini italiani saranno chiamati a votare per eleggere la nuova coalizione di Governo, pertanto i politici sono impegnati nella campagna volta a convincere il popolo italiano riguardo il percorso da intraprendere. Lo stesso Silvio Berlusconi prende parte attiva ai vari dibattiti, soprattutto in relazione alla coalizione di centro-destra formata appunto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Per chi avesse un vuoto di memoria, ricordiamo che Silvio Berlusconi non seguì immediatamente la carriera politica: in passato l’ex Premier si occupava esclusivamente della propria rete televisiva (Fininvest, in seguito Mediaset). In particolare, nei primi anni di carriera, fu una sola donna ad affiancare il politico nei suoi successi, traguardi e fallimenti. Nonostante siano state molte le mogli e fidanzate dell’ex Leader di Forza Italia, la più importante rimane solo ed esclusivamente la prima moglie: Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Silvio Berlusconi: ricordate la prima moglie?

Nei primi anni ’60, Silvio Berlusconi e Carla Elvira si incontrarono su un tram e intrapresero un’amabile chiacchierata. Successivamente, i giovani ebbero modo di vedersi nuovamente durante un evento e il feeling risultò evidente agli occhi di tutti. Nel 1965, Berlusconi e la Dall’Oglio convolarono a nozze, un matrimonio destinato a durare più di vent’anni, ricco di amore e sostegno reciproco.

Dal loro rapporto, nacquero i primi due figli dell’ex Premier: Marina e Piersilvio Berlusconi, attualmente Amministratore Delegato Mediaset. Tuttavia, nel primi anni ’80 il politico conobbe – durante una rappresentazione teatrale – la donna destinata a diventare la sua seconda moglie: Veronica Lario. I due quindi si separarono nel 1985, esprimendo entrambi profondo dispiacere per il fallimento del loro matrimonio.

Una volta ufficializzato il divorzio, Carla Elvira decise di sparire completamente da ogni radar; si trasferì per un periodo in Inghilterra e continuò a dedicarsi anima e corpo ai propri figli, con i quali conserva un ottimo rapporto. Tuttavia, ha lasciato ben volentieri l’attenzione dei paparazzi all’ex marito e alle sue nuove mogli e fidanzate.