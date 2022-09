Anbeta: ecco il suo famoso fidanzato

Storica allieva di Amici e incredibile ballerina, Anbeta ha un bellissimo fidanzato con il quale condivide la passione per la danza.

Anbeta Toromani deve la sua notorietà al noto talent show condotto da Maria De Filippi – Amici – trasmissione che la presenta al grande pubblico come ballerina di danza classica. Le sue doti parvero evidenti agli occhi di tutti, soprattutto alla sua professoressa Alessandra Celentano, la quale ancora oggi non smette di evidenziare il talento dell’ex allieva. La sua bravura fu tale da convincere la produzione a sceglierla come ballerina professionista della scuola, ruolo che tuttavia le costò inizialmente la carriera in teatro.

Non rappresenta una novità il pregiudizio degli artisti televisivi, rispetto a quelli teatrali e cinematografici – è proprio per questo motivo che anni fa, Anbeta decise di allontanarsi dal piccolo schermo per potersi dedicare interamente alla sua carriera come ballerina. La Toronomani tuttavia rimane legata alla scuola che l’ha resa celebre, per questo motivo spesso appare come ospite, con il ruolo di giudice oppure per aiutare Alessandra Celentano nella realizzazione di coreografie da proporre agli allievi.

Proprio in occasione dell’ultimo serale di Amici, Anbeta ha mostrato la coreografia che Michele e Carola avrebbero dovuto riproporre ai giudici. Durante l’esibizione, il pubblico ha notato inevitabilmente il partner di ballo Alessandro Macario – compagno della ballerina anche nella vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anbeta Toromani: tutto sul compagno Alessandro

Alessandro Macario e Anbeta si conobbero nei primi anni 2000, in occasione della rappresentazione de’ Il lago dei cigni – opera in cui entrambi furono protagonisti. Il feeling e la complicità artistica comportarono un coinvolgimento emotivo tale da farli innamorare durante la successiva rappresentazione di Romeo e Giulietta. Da quel momento, i due non riuscirono più a separarsi tanto da essere ancora oggi follemente presi l’uno dall’altra.

Anbeta e Alessandro si sposarono nel 2009 e si dedicarono reciprocamente alla danza con il sostegno del partner. Diverse opere li videro protagonisti, ma solo l’anno scorso la ballerina presentò il marito sul palco di Amici, proprio durante il serale. I telespettatori infatti non poterono fare a meno di notare il feeling tra i due artisti durante la performance di ballo.