L’errore è palese ma tutti non lo notano, e tu? Prova con noi

Test grammaticale: riuscite a trovare l’errore in questa breve e semplice frase? Non tutti ci riescono. E voi siete in grado?

Per molti, la lingua italiana è la più bella in assoluto. Ma spesso e volentieri si commettono degli errori.

Oggi, vi è stato proposto un nuovo test, che riguarda proprio la nostra lingua. Siete in grado di risolvere il mistero? Bisogna dire che, però, non tutti ci riescono.

Prima di esaminare insieme la domanda posta, però, bisogna dire che per risolvere questi tipi di test basterà farne alcuni tutti i giorni.

Sul web se ne trovano tanti e di tutti i tipi: ad esempio c’è quello logico, matematico, quello grammaticale – come quello proposto oggi – e tanti altri ancora.

Test grammaticale: trova l’errore

Più ne fate e più troverete la soluzione facilmente. Ricordate, inoltre, che nessun test ha una valenza scientifica. Infatti, il nostro cervello è uno degli organi più complessi di tutto il nostro organismo.

Insomma, andiamo a vedere qual è la domanda posta nella figura di sopra. Nell’immagine che vi abbiamo posto sopra, c’è disegnato un bambino che piange, molto probabilmente da molto tempo, e la mamma disperata dice “Dì ad Antonio di smetterla non ce la faccio propio più”.

All’interno di questa semplice frase c’è un errore, che spesso, purtroppo si compie quando si parla soprattutto.

Potreste sfidare qualche componente della vostra famiglia o qualche vostro amico: vi dividete in squadra e via con il tempo.

In realtà, qui non è richiesto nessun limite di tempo, appunto, ma potreste sempre metterlo voi.

Allora, vi abbiamo dato ancora qualche secondo in più per pensare alla risposta esatta: siete riusciti ad individuarla?

Altrimenti ve la daremo noi: nella frase c’è scritto propio, quando in realtà si dice proprio. Ecco l’errore che tutti voi cercavate.

In un primo momento, potrebbe essere normale non accorgersene subito, ma dopo in un secondo momento, l’errore dovrebbe essere più chiaro ai nostri occhi.

Come vi dicevamo prima, più fate test di questo genere più riuscirete a rispondere più facilmente alle domande poste.

E voi siete stati veloci ad individuare subito l’errore oppure avete avuto bisogno di più tempo? Vi è piaciuto questo articolo?