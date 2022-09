U&D: iniziano le registrazione, assenza importante?

Uomini e Donne: sono iniziate le registrazioni del popolare dating show di Canale 5. Ma una presenza importante non c’era.

Sono iniziate le registrazioni del popolare dating show di Mediaset, Uomini e Donne, condotto come sempre dalla bravissima conduttrice Maria De Filippi.

Al suo fianco, come sempre, ci sono i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. La prima puntata dello show andrà in onda il prossimo 19 settembre.

In studio, ci saranno la nemica acerrima della Cipollari, ovvero la tronista del Trono Over Gemma Galgani, che ancora non è riuscita a trovare la sua anima gemella.

Con lei saranno presenti ancora una volta Armando Incarnato, Biagio Di Maro e Gloria Nicoletti, anche loro sono ancora in cerca di trovare la persona giusta.

Uomini e Donne: iniziate le registrazioni, ma lei non c’era

Durante la registrazione della prima puntata del programma della De Filippi però si è registrata una assenza.

A rivelarlo è stata la fanpage di Instagram della trasmissione, ovvero Uominiedonneclassicoeover. Stiamo parlando di Ida Platano, che ha fatto parlare molto di sé, per la sua travagliata storia d’amore con il suo ex storico Riccardo Guarnieri.

In molti hanno visto in questi giorni la donna in Sicilia ed hanno ipotizzando quindi che non sarà presente nelle prime puntate del programma di Canale 5.

Ed intanto, fanno sapere sempre dalla fanpage che “Mi avete scritto che avete visto le storie di Ida in Sicilia…E quindi avete pensato ci possa essere la possibilità che nelle registrazioni di questi giorni possa essere assente”, ma questo “Non vuol dire che non torni o altro…Intanto vediamo oggi e domani cosa succederà…”.

Intanto, hanno fatto il loro debutto ben quattro tronisti, due ragazzi e due ragazze, che cercheranno di trovare anche loro la persona giusta con la quale trascorrere la propria vita.

Rimaniamo in attesa di scoprire quindi chi si siederà sul trono. Intanto, per Maria De Filippi è iniziato un nuovo anno ricco di impegni: la padrona di casa, infatti, oltre a condurre questo programma, sarà al timone di Amici – che molto probabilmente inizierà in autunno – e di Tu Si Que Vales, insieme a Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, oltre a C’è Posta per Te.

Siete curiosi di scoprire cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e Donne?