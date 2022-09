Oggi vi vogliamo svelare una ricetta buonissima per realizzare dei biscotti che al loro interno non hanno la farina.

Ci piace darvi sempre delle ricette nuove e particolari che vi permettono di passare poco tempo in cucina ma di realizzare dei piatti buonissimi, come in questo caso, dove faremo degli ottimi biscotti.

Sono anche molto leggeri, perchè hanno 60 calorie, ovviamente per un solo biscotto, quindi in caso di regime alimentare facciamo bene i conti, ma la cosa sorprendete è il numero di ingredienti che ci occorre.

Biscotti senza farina? Ecco come realizzare questa bontà

Siete curiosi veri? Ecco quindi la lista:

90 grammi di mandorle macinate

tre cucchiai di sciroppo d’acero

Ecco gli ingredienti sono terminati e con questi quantitativi vengono circa 10 biscottini, ma davvero è così semplice come sembra? Scopriamo che cosa dobbiamo fare per realizzare questa incredibile bontà.

Prendiamo quindi un contenitore dove ci mettiamo le nostre mandorle tritate e sopra versiamo lo sciroppo d’acero, poi iniziamo ad amalgamare il tutto con molta delicatezza, la cosa ottimale sarebbe farlo con un cucchiaio di legno.

Dobbiamo avere una consistenza compatta, poi prendiamo una teglia del forno e ci mettiamo, come sempre, la nostra carta da forno sopra, poi con un cucchiaio o direttamente con le mani, creiamo i nostri biscottini che andremo ad adagiare.

Prima di infornare diamo una piccola schiacciata al centro, adesso che il forno è caldo inforniamo a 170 gradi per circa 10 minuti ed il gioco è fatto, abbiamo i nostri buonissimi biscotti pronti.

Possiamo spolverarli anche con lo zucchero a velo ma non è obbligatorio, possiamo fare anche un prova mettendolo solamente per metà. Come avete visto sono veloci ed il sapore incredibile inebrierà tutta la vostra casa.

Piacciono poi sia a i grandi che ai piccoli quindi possiamo servirli per una merenda al volo oppure per un tè, o come dolcetto dopo una cena, insomma hanno mille utilizzi e sempre buonissimi.

Un’idea golosa in più è intingerli, per metà, nella cioccolata che abbiamo fatto sciogliere a bagnomaria e questo rende tutto ancora più goloso, ma in questo caso non contate le calorie.

Continuate a seguirci per avere sempre nuove idee e ricette buone e veloci che ci permettono di goderci la nostra vita e stare meglio con noi stessi!